Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Akcay Mahallesi Öztaylan Sitesi A Blok'ta meydana geldi. Havalandırma boşluğundan kedi sesi duyan daire sakinleri, kedinin havalandırma boşluğuna düştüğünü fark edip itfaiyeden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği Akçay Müfreze ekipleri, yaptıkları çalışma sonunda kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Daire sahipleri, ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.