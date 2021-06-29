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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdek’te Cumhur ittifakının adayı Mehmet Ali Yağcı

İHA

Erdek’te Cumhur ittifakının adayı Mehmet Ali Yağcı

Erdek Belediye Başkanlığı için “Cumhur İttifakı”'nın adayı olan Mehmet Ali Yağcı olarak açıklandı.
Erdek'te “Çarşamba günü belediye meclis üyeleri arasında belediye başkanlığı için oylama yapılacak. Yağcı, "Temennim, kazananın Erdek’imiz olmasıdır” dedi.
16.03.1964’te, Erdek’te doğan Yağcı, ilkokulu Erdek’te, ortaokul ve liseyi ise Bursa’daki özel bir kolejde tamamladı. Erdek’te, 25 yıldır siyasetin içinde bulunan Yağcı, bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erdek İlçe Başkanlığını yürüttü. Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) de bir dönem belediye meclis üyeliği yapan Yağcı, halen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erdek Belediye Meclis üyeliğini sürdürüyor.
Bir dönem de Erdek Ticaret Odası Başkanlığı görevinde bulunan Mehmet Ali Yağcı, politikayı her şeyden önce ülke ve Erdek’in çıkarları doğrultusunda yaptığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu: “Erdek belediye meclisinde görev yapan tüm arkadaşlarım, AK Partili, CHP’li, İYİ Partili ve MHP’li olsun, hepimizin kalbinin Erdek için çarptığına inanıyorum. Hepsini kardeşlerim olarak görüyorum. Hepimizin ortak görevinin, Erdek’imizin eksikliklerini gidermek ve ilçemizi daha güzel günlere taşımak olduğunu düşünüyorum. Siyasi güç, mevki veya paradan çok, Erdek için ortak değerlerde birleşmek ve pozitif enerji yaratmanın önemli olduğu inancını taşıyorum” dedi.
Siyasal kavga yerine el ele verme zamanı
Erdek’in, yıllardır siyasal kavga ve gerginliklerden çok çektiğine dikkati çeken Yağcı, “Bu siyasal kavgalar ve gerginlikler Erdek’e bir şey kazandırmadı. Hatta çok zarar verdi. Artık bunlara son vermenin zamanı geldi. Gerek ‘Millet İttifakı’nın adayı Burhan Karışık, gerekse ‘Cumhur İttifakı’nın adayı olarak ben, Erdek’in çıkarları doğrultusunda siyasette yumuşamadan ve uzlaşıdan yanayız. Hangimiz kazanırsa kazansın, Erdek kazanacaktır” dedi. Evli ve 18 yaşında bir erkek çocuğu babası olan Mehmet Ali Yağcı, “Özel yaşamımda da, siyasette de hem şeffaflıktan, dürüstlükten yana oldum. Benim ve ailemin boğazından haram tek lokma geçmedi” diye konuştu.

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