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"Biz yaptık, Balıkesirli sahip çıktı" Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, süren ve tamamlanan projelerini sahada inceleyerek gazetecilere bilgi verdi

İHA

"Biz yaptık, Balıkesirli sahip çıktı" Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, süren ve tamamlanan projelerini sahada inceleyerek gazetecilere bilgi verdi

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ilçesinde devam eden ve tamamlanan projelerini yerinde inceleyerek gazetecileri bilgilendirdi. Projelerin her kesime hitap ettiğini vurgulayan Başkan Avcı, tamamlanan park ve millet kıraathanelerine vatandaşların sahip çıktığını söyledi. Hasan Can Kültür Merkezi'nin açılışa hazır olduğunu söyleyen Başkan Avcı, Altıeylül'ün büyük bir ihtiyacının bu şekilde giderildiğini kaydetti.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, gazetecilerle ile birlikte sahada devam eden ve tamamlanan projeleri inceledi. Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi ile teknik incelemesine başlayan Hasan Avcı, 120 yıllık baruthane binasının bu şekilde gün yüzüne çıktığını ve vatandaşın da sahip çıktığını söyledi. Başkan Avcı, "Bu projemizi Dinkçiler Mahallesi’nde hayata geçirdik. Burası namlı bir mahalle olmasına karşın. Başka yerlerde yaşanan kırılma dökülme gibi sıkıntıların onda birini dahi burada yaşamadık. Burası Balıkesir’i köy statüsünden çıkartıp şehir statüsü kazandırmış efsane Belediye Başkanı rahmetli Sabri Uğur’un adını verdik. Büyükşehir Belediyesi’nin de kurucu Belediye Başkanı Edip Uğur abimiz de rahatsız ona da acil şifalar diliyoruz" dedi.
Başkan Avcı’nın ikinci durağı Sultan Alparslan Kültür evi oldu. Kütüphaneyi dolaşan Hasan Avcı, "Burayı 31 Ağustos tarihinde Gençlik ve Spor Bakanımızın katılımı ile hizmete açmıştık. Yan tarafta bulunan Cuma Pazarı da 2018 yılı içinde Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile açıldı. Bulunduğumuz yerin bodrum katı Altıeylül Belediyespor’un spor salonu. Orta kat kafeteryası ve üst katta da kütüphanesi bulunuyor. Kuran Kursu ve bahçesinde 12 ay açık olacak havuzu, okçuluk alanı, masa tenisi alanları ile 2. Gündoğan’da yaşayan çocuklar için güzel bir tesisimiz. Kütüphanemiz çok güzel ilgi gördü ve bir dönem yığılma oldu. Sonra biz bir program geliştirdik ve öğrenciler internet ortamında randevu alarak gelmeye başladı " dedi.
Başkan Avcı, daha sonra Abdülhamithan Gelişim Merkezi, Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi, İsmail Akçay Parkı ve Plevne Millet Kıraathanesi’ni inceledi. Başkan Avcı, "Abdülhamithan Gelişim Merkezi 20 milyon TL maliyeti olan, 6 bin 400 metrekare sadece Altıeylül ilçesine değil Balıkesir’e katkı sunacak bir bina oldu burası. Eylül ayında bitirmeyi planlıyoruz" dedi. Başkan Avcı, Plevne Millet Kıraathanesi ziyaretinde ise Altıeylül ilçesinde toplamda 10 adet Millet Kıraathanesi’ni vatandaşın hizmetine sunmayı düşündüklerini ifade etti.

Hasan Can Kültür Merkezi açılışa hazır
Son olarak Hasan Can Kültür Merkezi’nde gazetecilere bilgi veren Hasan Avcı, "Bu projeyi biz tamamladık. 12 milyon 700 bin lira gibi bir rakama mal ettik. Bunun 2 milyonunu Ümraniye Belediyesi karşılamış oldu. 2 milyon 100 bin lira Kültür Bakanlığı’ndan destek aldık. 2 milyon 400 bin lira daha bakanlıktan destek gelecek. Geri kalan kısmını da biz karşıladık. Burası ile ilgili olarak ’Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can başladı ama bitirmedi, niye onun adını verdiniz’ diye eleştiriler geldi. Zekai Başkanımızın devamında biz göreve geldik. Kendisi Hasan Can Kültür Merkezi adını söz vermişti. Hizmette de devamlılık esastır. Bazı vatandaşlarımız benim soy ismim ile Hasan Can’ın ismini karıştırıyor. Bunu da söylemiş olalım" şeklinde konuştu.
Başkan Avcı, "Bu ilçede yaşayan garip gureba vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için mücadele ettiğimizi her defasında ifade ediyoruz. 2015 yılında ALGEM birimini kurduk. Alkart gıda yardımı, yakacak, gıda yardımı bulunuyor. Sosyal yardımlarda bulunuyoruz. Yardım edecek kişiyi tek kişi belirlemiyor. Bir kurul var. Bu kurul değerlendirmeleri yapıyor. Bu iş siyaset söz konusu olacak bir iş değil. 2021 yılında malum enflasyonda yukarı doğru hareket olduğu için düzenleme yaptık. 2 kişilik aileye ayda 200 lira, 34 kişilik aileye 250 lira, 56 kişilik aileye 350 lira ve 7 ve üzeri kişiye sahip ailelere 400 liralık Alkart veriyoruz. Bununla ilgili ihale yaptık. 20’yi aşkın şubesi olan marketlerden vatandaşlarımız gidip alışveriş yapıyor. Bu kartlar sigara ve alkol alımına kapalı. Bunu da sistem üzerinden görüyoruz. 4 kişilik bir aileye 2015 yılında yakacak yardımı olarak 720 lira bu rakam 2021 yılında 4 bin 195 lira yakacak yardımı yapıyoruz" dedi.
Başkan Hasan Avcı, pandemi döneminde esnafa da destek olduklarını anlattı. Avcı, "Pandemi döneminde esnafımızın sorunlarını kökten çözemeyiz ama enazından yanında yer almak adına çaba gösterdik. Esnafa 1000 liralık destek verelim dedik. Kapalı olarak bin esnafımız vardı ama bize 314 esanfımız müracaat etmiş. Burada esnafın ne kadar gani gönüllü olduğunu görüyoruz. Anlaşılıyor ki burada ihtiyacı olmayan esnaf, ihtiyacı olan müracaat etsin diye düşünmüş. 314 esnafımıza 314 bin lira destek vermiş olduk. Ramazan ayında da davulcu kardeşlerimize 114 bin lira destek verdik. Evde iftar hizmetini de Ramazan’da sürdürdük" dedi.
Önümüzdeki dönem ile ilgili de konuşan Hasan Avcı, çiftçilere yönelik de bir destek vereceklerini söyledi.
Öte yandan toplantının sonunda bir basın mensubunun 'Büyükşehire aday olmayı düşünüyor musunuz' sorusunu cevaplayan Hasan Avcı, "Böyle bir hedefim, hesabım, niyetim yok. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Altıeylül ile ilgilide bir dahaki döneme bir niyetim yok. Anamın karnından belediye başkanı olarak doğmadım. Ama 5 sene ama 15 sene sonra bu iş bitecek. Belki 2024’te biter belki daha erken biter belki daha sonra biter. Yapmak istediğimiz, gayret etiğimiz, mücadele etmek istediğimiz şey sorumluluğun bilinci ile gücümüzün taşıyabildiği bütün yükü alarak milletimize hizmet etmek.
Benim açık sözlü olduğumu da gayet iyi bütün arkadaşlarımız biliyor olması lazım. Bu konuda karnımın içinde gizli bir hesabım yok. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’dır. Yücel Başkanımızın başarısı için hep birlikte çalışıyoruz. O da bize ciddi manada taleplerimiz olduğunda destek veriyor” dedi.

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