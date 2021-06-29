Burhaniye’de yaşlı adam denizde boğuldu

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Burhaniye ilçesinde, denize giren 75 yaşındaki adam boğularak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Pelitköy altı Mutlu Kent Sitesi önünde denize giren E.S. (75), biraz yüzdükten sonra denizde çırpınmaya başladı. E.S., çevredekilerin yardımı ile denizden çıkarılırken sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı adamın kalp krizi geçirip, boğulduğu dile getirildi.

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