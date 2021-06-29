TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor transferde hız kesmiyor. Bordobeyazlılar Adana Demirspor'dan Okan Alkan ile anlaşma sağladı.
Bordobeyazlılarda transfer hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak ve Bolu'da çift kamp yapacak olan Bandırmaspor'da ihtiyaç duyulan mevkilere transferler sürüyor. Bordobeyazlılar son olarak Adana Demirspor'da forma giyen 28 yaşındaki sağ bek Okan Alkan ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Futbol kariyerinde çıktığı 236 maçta 5 kez ağları havalandıran ve 20 asiste imza atan Okan Alkan, Fenerbahçe'de başladığı spor yaşamına Kayserispor, Bucaspor, Balıkesirspor ve son olarak Adana Demirspor'da devam ediyordu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.