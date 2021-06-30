“Ayvalık Kıyılarından Öyküler” kitabının yazarı öğrencilere ödül yağdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Ayvalık Kıyılarından Öyküler” kitabının yazarı öğrencilere ödül yağdı

İHA

“Ayvalık Kıyılarından Öyküler” kitabının yazarı öğrencilere ödül yağdı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ilçedeki okullar arasında düzenlenen 20202021 Eğitim Öğretim Yılı Ayvalık Kıyılarından Öyküler Projesi’nde dereceye girenlere ödülleri düzenlenen bir törenle verildi.
Ayvalık genelindeki 11 liseden 11 öğretmen, 132 öğrenci ile 4 ay süren öykü yazma atölye çalışmalarının ardından öykü yarışması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen 48 eserden yayımlanmaya değer 36 öykünün yer aldığı kitabın da tanıtıldığı törende dereceye giren öğrencilerin heyecanı ise görülmeye değer olarak nitelendirildi.
Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi BİGEP kapsamında yürütülen “Ayvalık Kıyılarından Öyküler” projesinin ödül töreni Cunda Mesleki Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Songül Koçer, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Özel Ayvalık Uğur Anadolu Lisesi Kurucusu Ali Gür’ün de katılımıyla gerçekleşti.
Okulların danışman öğretmenleri, projeye katılan öğrenciler, proje ve kitap basım süreci ekiplerinin de hazır bulunduğu törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, düzenlenen projenin Ayvalık’ta bir ilk olduğuna işaret ederek, “Bu bizim için aynı zamanda gurur ve onur meselesidir. Her zaman olduğu gibi tüm çalışmalarımızda bizler, siz değerli öğretencilerimizi merkez almaya çalıştık. Resim yapmayı isteyen öğrencilerimize bu imkânı sunmaya, halk oyunlarına katılmak isteyen öğrencilerimize bu imkânı sunmaya, müzikle ilgilenmek isteyen öğrencilerimize müzik kurslarımızla bu imkânı sunmaya çalıştık. Bu tür çalışmalarda her defasında sizleri merkeze almaya çalıştık. Bugün burada da ortaya çıkan bu eser de aynı şekilde ortaya çıktı. Öğrencilerimize sorduğumuzda böyle bir çalışmanın yapılması istediği, bizleri bu alanda bu çalışmayı yapmaya zorladı ve bütün paydaşlarımızla, başta öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, eğitim adına her zaman bizlerle birlikte okul ve öğretmen odası ziyaretlerinde siz öğrencilerimizi sınıfta ziyaret ederek bizlere destek veren Sayın kaymakamımıza teşekkür ederim” dedi.
Törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Songül Koçer de, öğrencilerin hazırladığı kitabın kendisini çok heyecanlandırdığını ifade ederek, “Bu anlamda siz öğrencilerimizin hazırladığı bu çalışma baş tacı edilecek bir çalışmadır. Bu yolda da sizlere ışık olan öğretmenleriniz, Sayın Kaymakamımızın da destekleriyle belikli çok güzel bir ekip oluşturulmuş ki bugün burada bu güzel eserin ortaya çıkmış olduğunu gördük. Ben şahsım ve bakanlığımız adına böyle güzel bir çalışmayı hayata geçirip, tamamladığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Törende söz alan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ise; devletin kurumları olarak, Milli Eğitim ile birlikte Türkiye’nin en büyük zenginliği olarak bildikleri insan kaynaklarının eğitimi için uğraştıklarını vurgulayarak, “Devletler, toplumlar, kaynağın eğitimle buluşması adına en büyük hizmet birimi olarak eğitimi görmüşlerdir ve bu noktada insanları yetiştirebilmek için tüm fedakârlığı göstermişlerdir. Biz de ilçemizde, devletimizin bizlere vermiş olduğu görev tanımı içerisinde imkânlarımızla beraber, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarımızla beraber geleceğimizle ilgili çocuklarımızın geleceğe hazırlanması adına bir takım faaliyetler yürütüyoruz. İstiyoruz ki; çocuklarımız okusunlar. Yeni bilgilerle donatılsınlar. Bilgi üretebilsinler. Ürettikleri o bilgilerle teknolojiyi yakalayabilsinler ve ülke olarak çağdaş dünyada kendimize özgü bir yer alabilme arzusundayız. Sadece bu tabiî ki yeterli değil. İnsanların okumuş olabilmesi ve bir takım bilgilerle donatılması yeterli olmuyor. Bugün burada yapıldığı gibi o insan kaynağının bunları ifade edebilmeleri de gerekiyor. Bunları sözlerle ifade etmek gerekiyor. Bugün burada olduğu gibi yazarak ve çizerek ifade etmek gerekiyor. Bunlar bir insan kaynağının, bir ülkenin geleceği olan vatandaşlarının elde etmesi gereken yeteneklerdir. Burada bulunan tüm kardeşlerimiz bu anlamda doğru bir yoldadırlar. Böylelikle hem kendilerine hem de sevdiklerine, ebeveynlerine hem de ecdadına yönelik büyük bir hizmeti gerçekleştireceklerine dair emin adımlarla ilerlemeleri adına öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.
Konuşmaların ardından projenin danışma öğretmenleri; Hatice Öğüt, Pınar Kartal, Güner Kars Türkdoğan, Önem Koçer, Tarık Çağıl, Ali Fegendemir, Cengiz Tepe, Rasim Kayaş, Arzu Fırat, Ahmet Kamer Altan, Yasemin Cantürk’ün yanı sıra; Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yalçın, öğretmenler Çilem Görgüç, Melek Kayaş, Cihan Aydın, Serkan İnce, Ferda Poyraz, Kitap Basım Ekibi; Hacer Dikduran, Ahmet Altun veTufan Burhan İleri’ye ödülleri verildi.
Törende; proje kapsamında düzenlenen “Kitap Kapağı Tasarım Yarışması”nda dereceye giren; Irmak Gündür, Mutlucan Çeldir ve Selin Egem Topuz’un yanı sıra; proje kapsamında düzenlenen “Öykü Yarışması”nda dereceye giren Hazal Yaşıtlıoğlu, İclal Aydoğan, Poyraz Açıkdilli, Zeliha Damar, Meryem Yavaş, Açelya Altın’a ödülleri verildi.
“Ayvalık Yılın Genç Yazarı” belgesinin sahibi: Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Zeliha Damar’ın onore edildiği programın sonunda dereceye giren öğrenciler, kitaplarını salonda bulunan misafirlere hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandırmaspor transferde hız kesmiyor
YEREL HABERLER Bandırmaspor transferde hız kesmiyor
İnek ahırın duvarı kırılarak kurtarıldı
YEREL HABERLER İnek ahırın duvarı kırılarak kurtarıldı
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde EVAR yöntemle ilk ameliyat yapıldı
YEREL HABERLER Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde EVAR ...
Vefat eden Belediye Başkanı için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Vefat eden Belediye Başkanı için tören düzenlendi
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
YEREL HABERLER Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan ...
Burhaniye’de sağlıkçılara siyasetçi desteği
YEREL HABERLER Burhaniye’de sağlıkçılara siyasetçi desteği
Manyas’ta Kaymakam Çelik göreve başladı
YEREL HABERLER Manyas’ta Kaymakam Çelik göreve başladı
Burhaniye’de yaşlı adam denizde boğuldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de yaşlı adam denizde boğuldu
"Biz yaptık, Balıkesirli sahip çıktı" Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, süren ve tamamlanan projelerini sahada inceleyerek gazetecilere bilgi verdi
YEREL HABERLER "Biz yaptık, Balıkesirli sahip çıktı" Altıeylül ...
Öğretim görevlisi Dr. Emel Morel Gökgözoğlu vefat etti
YEREL HABERLER Öğretim görevlisi Dr. Emel Morel Gökgözoğlu vefat ...
Erdek’te Cumhur ittifakının adayı Mehmet Ali Yağcı
YEREL HABERLER Erdek’te Cumhur ittifakının adayı Mehmet Ali Yağcı
Erdek'te “Millet İttifakı” adayı Burhan Karışık
YEREL HABERLER Erdek'te “Millet İttifakı” adayı Burhan Karışık
Balıkesir'de 30 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 30 gözaltı
Balıkesir'de jandarma 27 şahsı gözaltına aldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 27 şahsı gözaltına aldı
Balıkesir’de çevre katliamı sürüyor İHA’nın ’Simav Çayı köpürdü’ haberinin ardından balık ölümleri başladı
YEREL HABERLER Balıkesir’de çevre katliamı sürüyor İHA’nın ’Simav ...
Topraktan ürettiği gramofon Sındırgı’nın kültürü ile buluşuyor
YEREL HABERLER Topraktan ürettiği gramofon Sındırgı’nın kültürü ile ...
Zlombol Rallisi Burhaniye’de son bulacak
YEREL HABERLER Zlombol Rallisi Burhaniye’de son bulacak
Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Yoldan çıkan otomobil zeytin bahçesine girdi Zeytin ağaçlarına çarparak duran aracın sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi hafif yaralandı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil zeytin bahçesine girdi Zeytin ...
Jeoloji Mühendisi Aykan: "Marmara Denizi'nde olacak deprem 28 milyon kişiyi etkileyecek"
YEREL HABERLER Jeoloji Mühendisi Aykan: "Marmara Denizi'nde olacak ...
Telafi eğitimleri eğlenceli geçiyor
YEREL HABERLER Telafi eğitimleri eğlenceli geçiyor
Bakan Koca´nın fotoğrafını paylaştığı Ebru hemşire: Keşke babama da aşı yapabilseydim
YEREL HABERLER Bakan Koca´nın fotoğrafını paylaştığı Ebru hemşire: ...
“Keşke babama da aşı yapabilseydim” Sağlık Bakanı Koca'nın örnek gösterdiği hemşire duygularını paylaştı
YEREL HABERLER “Keşke babama da aşı yapabilseydim” Sağlık Bakanı ...
Kyzikos'da kazılar 12 ay devam edecek
YEREL HABERLER Kyzikos'da kazılar 12 ay devam edecek