Balıkesir´de Nesih Besmele sergisi açıldı



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´de hattat sanatçısı Mustafa Antika´nın eserlerinden oluşan Keşkül 8-40 Nesih Besmele Sergisi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Birlik Vakfı organizasyonunda Balıkesirli sanatseverlerle buluştu.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ve Birlik Vakfı Balıkesir Şubesi organizasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Hüsnü Hat Sanatkârı Mustafa Antika´nın eserlerinden oluşan, `Keşkül 8-40 Nesih Besmele Sergisi´nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Balıkesir Kent Konseyi Genel Sekreteri Mürşit Canpolat "İnancımız ve kültürel değerlerimizin levhalara yansıması güzel bir hadise. Bu etkinliğe vesile olması hasebiyle, öncelikle değerli hocamız Mustafa Antika´ya şükranlarımızı arz ediyoruz. Başkanımız Yücel Yılmaz, kentimizde kültürel değerlere, sanata ve etkinliklere büyük önem veriyor. Gelişmişlik sanatla daha güzel ve sağlıklı olur katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.50 ESER SERGİLENİYORBalıkesir´de eserlerini sergilemekten mutluluk duyduğunu belirten Mustafa Antika "Açtığımız sergide, Nesih Besmele´nin 100 farklı istifinden seçtiğim 50 eser bulunuyor. Hat sanatında Nesih´in Celi yazısı olarak kullanmaya gayret ettik. Aynalı Müsenna´nın, haricinde dört cigertli bir müsennayla hat sanatına katkıda bulunuyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Sergimize katılan ve gerçekleşmesine vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Hat sanatının oldukça değerli olduğunu söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz ise "Böyle güzel bir sergide bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Hattat Mustafa Antika hocamızın emeğine sağlık. Bu güzel sanata gönül veren ve yeni ustalar yetiştiren hocamıza uzun ömürler diliyorum" dedi.Açılışa; Balıkesir Kent Konseyi Genel Sekreteri Mürşit Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, Birlik Vakfı Balıkesir Şube Başkanı Mustafa Akyan ve sanatseverler katıldı. Sergi, Büyükşehir Belediyesi Meydan Sanat Merkezi´nde 3 Temmuz Cumartesi gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Balıkesir / Merkez

2021-06-30 11:44:31



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