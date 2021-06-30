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Pandemi ile mücadeledeki başarımız, Türk turizmini 2023’te ilk 3’e sokabilir

İHA

Pandemi ile mücadeledeki başarımız, Türk turizmini 2023’te ilk 3’e sokabilir

Burhaniye’de, Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muammer Bezirgan, pandemi sonrası dönemin Türk turizmi için büyük bir fırsat oluşturacağını ifade etti. Ülke olarak sağlık alanında başarılı bir sınav verdiğimizi belirten Bezirgan, “Her şerde bir hayır vardır. Covid19 ile mücadelede sağlık alanındaki başarımız, 2023 yılında bizi dünyada ilk 3 ülke arasına sokacak” iddiasında bulundu.
Uluslararası turist, hedef ülkelerin sağlık uygulamalarını yakından takip ediyor.
Doç.Dr. Muammer Bezirgan, “Pandemi süreci tüm dünyada insanları hijyen konusunda daha bilinçli hale getirdi. Artık potansiyel turistler ülke tercihinde o ülkenin pandemi sürecinin de yaşananları irdeliyor. Vaka sayıları, ölüm oranları, ülkede alınan tedbirler ve aşılama yakından takip ediliyor. Sağlık sisteminin pandemiye karşı verdiği sınav ülke imajını doğrudan etkiliyor. Sürecin başından bugüne kadar geçen süre ülke turizmlerinin dış pazarlardan alacağı turist sayısını doğrudan etkileyecek. Türkiye’nin pandemiye karşı verdiği mücadele takdir topluyor. Ulusal sağlık sistemimizin güçlü altyapısı ve doktorlarımızın yetkinlikleri zaten pandemi öncesi dönemde de dünyada biliniyordu. Ancak pandemi bir anlamda ülkelerin sağlık sistemlerini sınava tabi tuttu. Bu sınavdan başarı ile çıktık. Gerek vaka sayıları, hastaneye yatışlar, vefat sayılarımız turizmde rekabet ettiğimiz Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelere nazaran çok iyi durumda. Bu konuda dünyada da iyi konumdayız. Bunu uluslararası turist de biliyor. Bu bize olumlu olarak geri dönecek" dedi.
Bezirgan, aşılama hızının artmasının ilgiyle takip edildiğini belirterek, "Covid19 pandemisine karşı en etkili silahımız aşı. Sağlık Bakanımızın açıklamasına göre aşılama hızında dünyada ilk sıraya yerleştik. Turizm çalışanlarımızı çoktan aşıladık ve bunu dünyaya deklare ettik. Yakın zamanda ülkesel olarak bağışıklık oranında aşılama yapmış olacağız. Aşılama şu anda turistlerin en çok ilgilendiği konu. Ayrıca güvenli turizm sertifikamız dış basın tarafından ilgiyle takip ediliyor ve haberlere konu oluyor.
2023 yılında dünyanın en çok turist ağırlayan ilk 3 ülke arasına girmemiz zor değil.
Pandemi öncesi dönemde yani 2019 yılında yaklaşık 52.5 milyon turist ile Fransa, İspanya, ABD, Çin ve İtalya’nın ardından dünyanın altıncı turist ağırlayan ülkesi konumundaydık. 2020 yılındaki istatistikleri önemsemiyorum, çünkü bir anlam ifade etmiyor. 2021 toparlanma yılı olacak. 2022 ve 2023 yılları asıl önemli olan yıllar. Önümüzdeki 2 yıllık süreci iyi değerlendirirsek ilk beşe hatta ilk üçe bile girebiliriz. Çünkü önümüzde yer alan 5 ülkenin pandemi karnesi çok kötü. Ben özellikle Avrupa'daki rakiplerimiz Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerin pandemi sonrasında kolay toparlanamayacağını düşünüyorum. Pandemi hassasiyeti yüksek turistler bu ülkelerin yerine güvenli turizm imajı net bir şekilde oluşturulmuş bir Türkiye’yi tercih edeceklerdir. Yine ilk onda yer alan İngiltere’nin mutasyonlu virüs İngiltere varyantı nedeniyle, Almanya’nın ise sıkı sınır tedbirleri sebebiyle turizmde toparlanmalarının uzun zaman alacağını düşünüyorum. Bu ülkelerden de bize yönelik talep kaymaları yaşanacaktır. Ayrıca sağlık turizmi alanında ülkemize yönelik büyük talep artışı bekliyorum. Bu turizm türü, rakiplerimizin hali hazırda iyi olmadığı bir alan" ifadelerini kullandı.
"Turist sağlığı önceliğimiz olmalı" diyen Bezirgan, "Ülkeler arasında seyahat yasakların kalkmasıyla birlikte temmuz ayıyla birlikte turizmde çok büyük bir hareket başlayacak. Ülke turizmimiz için 2021 yaz sezonu çok kritik öneme sahip. Eğer ülke olarak başta Sağlık Bakanlığımız ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere, ülke olarak vermiş olduğumuz mücadele sonucunda oluşturmuş olduğumuz güvenli ülke imajını, turizm operasyonları ile pekiştirebilirsek, 2023 yılında dünyanın ilk 3 turizm ülkesi arasına kolaylıkla gireriz" şeklinde konuştu.

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