Erdek Belediye Başkanı CHP'li Burhan Karışık oldu



Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir)(DHA)BALIEKSİR'in Erdek ilçesinde, yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılmasının ardından belediye başkanlığı mazbatası iptal edilen Hüseyin Sarı'nın yerine, Millet İttifakı'nın desteklediği Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Üyesi Burhan Karışık seçildi.

Erdek Spor Salonu´nda yapılan seçim öncesi ve seçim sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Seçimi izlemek için salona CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir eski milletvekili Avukat Namık Havutça, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ile partililer geldi.

CHP'Lİ VEKİLLER İLE POLİS ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Polis ekiplerince CHP'li milletvekilleri ve vatandaşlar salona alınmayınca gerginlik yaşandı. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, güvenlik güçleriyle tartıştıktan sonra kapıyı zorla açarak içeri girdi. Dışarda kalan diğer partililer ise salona alınmamalarını protesto etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak´ı eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Kendilerini yasaların yerine koyanlar bir gün bunun hesabını mutlaka vereceklerdir. Belediye meclis toplantıları, bırakın milletvekillerini, yasa ve yönetmelikler gereğince tüm sade vatandaşların bile izlemesine açıktır. Öyleyse bu oylamayı neden belediyede değil de spor salonunda yapıyorsunuz? Demek ki tuzak kurdunuz. Oysa valiler tuzak kurmaz, valiler komplo kurmaz, devletin valisi saraydan emir almaz. Bunun hesabını mutlaka soracağız. Bu ülkeye demokrasiyi, adaleti ve özgürlüğü mutlaka getireceğiz" dedi.

ÜÇ TURLU OYLAMA

Belediye başkanlığı için üç turlu seçim yapıldı. Her üç turda da 9 oy alan Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Burhan Karışık Erdek Belediye Başkanlığına seçilirken, 'Cumhur İttifakı'nın desteklediği AK Parti'li Mehmet Ali Yağcı ise 6 oy aldı. Seçimin ardından Belediye Başkanlığına seçilen Burhan Karışık, "Bana bu görevi layık görenlere teşekkür ederim. Erdek'e en iyi hizmeti vermeye çalışacağım" diye konuştu.

HÜSEYİN SARI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Hüseyin Sarı, ilçede mülkiyeti belediyeye ait olan ve üzerinde akaryakıt istasyonu bulunan gayrimenkul için 'akaryakıt istasyonu yapılması ve intifa hakkı ihalesi' ile 'akaryakıt istasyonu kiralama ihalesine fesat karıştırma' suçlamasıyla Bandırma Ağır Ceza Mahkemesince 1 yıl 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onanan karar sonrası, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Sarı'nın yerine belediye başkanlığını, bir yıldır meclis üyesi Hasan Yapakçı vekaleten yürütüyordu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Erdek Tuncay ERTAN

2021-06-30 20:42:24



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