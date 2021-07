Üniversite ile Sanayi işbirliği yapıyor Rektör Kuş, BEST A.Ş. ve BEKSAN A.Ş’ye ziyaret

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaları ziyaret ettiler. Rektör Prof. Dr. Kuş, Üniversite olarak sanayicilere her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile beraberindeki heyetle birlikte Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Balıkesir Elektromekanik Sanayi (BEST) Fabrikası ile BEKSAN Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fabrikasında incelemelerde bulundu. Ziyaret programında BEST A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve BEKSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bekki, çalışmaları hakkında konuklarına bilgiler verdi.

