Edremit'te yanan araç hurdaya döndü

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yanan bir araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Bostancı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tansel K.’ye ait 10 LV 599 plakalı Fiat Palio marka araç, elektrik kontağından alev aldı. İhbar üzerine yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Araç yangını ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken, araç kullanılamaz hâle geldi.

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