"Bir Bilenle Bilge Nesil" projesinde kazananlara ödülleri verildi

EğitimBirSen Balıkesir1 Nolu Şubesinin başlattığı proje ile öğrenciler, önce okudular, sonra yazdılar ve düzenlenen törenle ödüllerini aldılar

EğitimBirSen (Eğitimciler Birliği Sendikası) Genel Merkezi’nin başlattığı, “Bir Bilenle Bile Nesil Projesi” kapsamında, geçtiğimiz yıl başlayan bu yıl da 3. sü düzenlenen, Balıkesir’de Ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 700 öğrencinin katıldığı, her ay bir kitabın okunması ve ardından yazılan kompozisyonların değerlendirilmesi sonucu belirlenen, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ödül töreni, geçtiğimiz 30 Haziran 2021 Çarşamba günü, Balıkesir Öğretmenevinde geniş bir katılımla gerçekleşti. Ödül törenine EğitimBirSen Balıkesir1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, sendika İlçe Temsilcileri ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Projede emeği geçen koordinatör öğretmenler, proje değerlendirme jüri üyeleri, dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı.

Ödül töreni Şube Başkanı Mehmet Çabuk’un açılış ve selamlama konuşması ile başladı. Mehmet Çabuk konuşmasında şunları söyledi ; “ Pandemi nedeniyle ertelenen, aslında 20192020 EğitimÖğretim yılı başından beri devam eden, il genelinde 700 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz projemizin bu yıl 3.sünü düzenlemiş olduk. Önümüzdeki yıllarda bu sayının kartopu gibi büyüyerek artacağını ümit ediyorum. Amacımız medeniyet değerlerine bağlı inançlı, ülkesini, bayrağını, milletini seven nesiller yetiştirme yolunda katkı sunmaktır. Toplumumuzda son günlerde yaşadığımız çocuk katliamları, cinayetler gibi vahşetler, iyi ve vicdanlı insan yetiştirmenin önemini bir kez daha gösterdi. Bu katliamları yapan vicdansızlar da bir zamanlar masum bir çocuk iken, ne oldu da bu masum çocuk büyüyünce bir canavara dönüştü? Bunu iyi irdelememiz lazım. Bir an önce tedbirini almamız lazım. Gençler! Sizler, bizim için umutsunuz. Kendi medeniyet tarihimizden hareketle kurulacak yeni medeniyet hamlemizin Fatihlerisiniz . Eğer, siz hem şahsi hayatınızda hem de medeniyet çabamızda başarılı olmak istiyorsanız, bıkmadan usanmadan uğraşı verin. Hem manevi ilimlerde hem de maddi ilimlerde bir adım önde olun. Türkiye’mizin medeniyet davası için öncü olacak nesiller sizin içinizden çıkacak; inanın. Ümmetin toparlanışı için, mazlum insanlığa el uzatmak için, bir ayağınızı bu coğrafyaya sabitleyin, diğer ayağınızla dünyayı dolaşın. Eğer bunu becerebilirsek, bugün zor görünen şeyin yarın çok kolay olacağını da görürsünüz” dedi. Mehmet Çabuk konuşmasının sonunda katılımcılara, emeği geçen İlçe Başkan ve yönetim kurullarına, koordinatör öğretmenlere, değerlendirme yapan jüri üyelerine ve dereceye giren öğrencilerin annelerine ve babalarına böyle evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür etti.

Dereceye giren öğrencilere hediye olarak; 1.lere Yarım Altın, 2.lere Çeyrek Altın, 3.lere de Gram Altın ve plaket verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.