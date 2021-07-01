Zlombol 2021 Klasik Araç Rallisi Burhaniye’de final yaptı

Polonya’dan başlayarak her yıl dünyanın farklı ülkesine seyahat eden “Zlombol Rallisi” bu sene Türkiye’nin Burhaniye ilçesinde final yaptı.

Türkiye’nin Burhaniye ilçesi, Dünyaca ünlü Zlombol Rallisinin finaline ev sahipliği yapıyor. Polonya merkezli olan ve yetimhanede yaşayan çocuklar için yardım amaçlı yapılan organizasyonda ortalama 200 klasik araçla birlikte 500’e yakın Zlombol üyesi, Burhaniye’de 3 günlük kamp için bir araya geldi.

Özel klasik araçlarına aldıkları reklam gelirleriyle yetimhanelere yardım yapan Zlombol üyeleri her sene bir ülkeyi ziyaret ediyor. Geçen sene Burhaniye’de bin 500 araçla yapılması planlanan fakat pandemiden dolayı ertelenen organizasyon, bu sene virüsün etkisiyle yaklaşık 200 araç katılımıyla yapıldı.

Doğu bloku üretimi özel araçlarıyla Polonya Katowice şehrinden yola çıkarak, Burhaniye Ören plajında toplanan Zlombol üyelerini, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve organizasyon ortakları karşıladı.

Ortalama 200 adet araçla 500’e yakın kişinin katıldığı organizasyonda ev sahibi olarak konuşan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Zlombol etkinliğinin önemine değinerek, “Sizlerin, yetimhanede yaşayan çocuklarımız için yaptığınız bu organizasyon dünya çapında bir öneme sahip. Çocuklar, Dünya’nın neresinde yaşıyor olurlarsa olsun hepsi bizim geleceğimiz, bizim değerlerimiz. Sizlerde, onların aileleri olmuşsunuz ve onların yaşamlarını iyi yönde değiştirmek için bir araya gelmişsiniz. Sizleri kutluyoruz. Bu kadar kutsal bir etkinliğe, sizler sayesinde bir şekilde biz de dahil olabildik. Bunun mutluluğunu yaşadığımızı şahsım ve tüm Burhaniyeli vatandaşlarımız adına belirtmek isterim” dedi.

Başkan Deveciler konuşmasının devamında, “Burada, güzel vakit geçirebilmeniz için hazırlıklar yaptık. Burhaniye’mizin en güzeli Ören plajımız, serin denizimiz ve dünyada Alp’lerden sonra oksijeni en bol ve temiz olan havamızla sizleri misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Sizlerle tanışmak ve bu iyilik hareketine ortak olmaktan dolayı çok memnunuz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşma sonrası Başkan Deveciler Zlomboll’un organizatörleri Marcin ve Martya Tetzlaff’a, Altın Kamp işletmecisi Filiz Altın ve Burhaniye Turizm Derneği Başkanı Şükrü Baykal’a teşekkür ederek plaket ve hediyelerini takdim etti.

Organizasyon daha sonra Halk Oyunları ve Ritim gösterilerinin akabinde tüm gün boyu DJ Performansıyla eğlendi. Kampçılar için Burhaniye Belediyesi tarafından sunulan ikram diğer aktivitelerle 3 gün boyunca deniz ve kumsal eşliğinde eğlenecek.

Zlomboll organizasyon üyeleri Burhaniye’de yapacakları 3 günlük kamp sonrasında 2 Temmuz’da Polonya’ya geri dönmek için marşa basacak.

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