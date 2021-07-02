(Özel) Dalında 2 lira, pazarda 15 lira Yayla kirazı alıcılarını bekliyor Dededen kalma kiraz ağaçlarını hasat ediyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Dalında 2 lira, pazarda 15 lira Yayla kirazı alıcılarını bekliyor Dededen kalma kiraz ağaçlarını hasat ediyorlar

İHA

(Özel) Dalında 2 lira, pazarda 15 lira Yayla kirazı alıcılarını bekliyor Dededen kalma kiraz ağaçlarını hasat ediyorlar

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 650 rakımlı Aşağı Çamlı kırsal mahallesinde kiraz hasadı başladı. Aşağı Çamlı Muhtarı Habip Kuter dededen kalma kiraz ağaçlarında üretime devam ettiklerini söylerken, dalında 2 lira olan kiraz pazarda 15 liradan satılıyor.
Bigadiç’in yüksek kesimlerinde yer alan Aşağı Çamlı kırsal mahallesinde görülen iklim gereği olgunlaşan kirazların toplanmasına başladı. Hemen her hanenin bahçesinde ve arazilerinde dededen kalma ağaçlarda süren hasatla kırsal mahalle sakinleri geçimlerini sağlıyor.
Aşağı Çamlı kırsal mahallesinin önemli geçim kaynaklarından birisi olan kiraz üretimi Haziran ayındaki yağışlar nedeniyle sekteye uğradı. Haziran yağışlarıyla ağaçta olgunlaşmayı bekleyen kirazlarda leke oluşturduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Habip Kuter, rekoltenin bu sene yarı yarıya düştüğünü söyledi. Dededen kalma ağaçlarda ürettikleri kirazın kilosunun 22,5 liraya sattıklarını söyleyen Habip Kuter, kirazı alan pazarcıların kırsal mahalleye gelerek bir gün kiraz toplamasını istedi. Hava sıcaklığının 40 dereceleri bulduğu kırsal mahallede kiraz üretiminin zorluklarına değinen Habip Kuter, yılın 12 ayı kiraz bahçelerinde geçtiğini ifade etti.

Aşağı Çamlı Muhtarı Habip Kuter: “Deden kalma kiraz ağaçlarını aşıladık”
Aşağı Çamlı kırsal mahallesi Muhtarı Habip Kuter, “Mahallemizde genellikle kiraz ağırlıklı meyvecilik bulunmaktadır. Kiraz’ın getirisi
yüksek ama bir o kadar da götürüsü var, bakımı çok zor bir ağaç. Aralık ayında başlıyoruz bahara kadar ağaçların bordo bulamaçlarını, dip gübrelerini, kış gübrelerini veriyoruz. Bahar ayında da ağaçların budamasını gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında yine bahar ayında attığımız gübreler var, onları da veriyoruz. Bahar aylarında kiraz ağaçları çiçek açmaya başladıktan sonra da artık ilaçlama süreci başlıyor. O yüzden kiraz ağacının bakımı çok zor. Ama meyvecilik bize dededen kalma olduğu için buna devam ediyoruz. Dedelerimizden kalan ağaçlar yerli ağaçlardı, onları aşıladık ve Napolyon kiraza çevirdik” diye konuştu.

“Mahallenin gençleri biziz ama kirazın bakımını artık yapamıyoruz”
Kiraz meyvesinin daha iyi şekilde değerlendirilmesi için destek beklediklerini söyleyen Mahalle Muhtarı Habip Kuter, kırsal mahalleden genç nüfusun göç etmesiyle meyveciliğin sona erme noktasına geldiğini söyledi. Kuter, “Mahalle olarak kirazımızın değerlendirilmesini istiyoruz. Pazarcıların eline kaldığımız zaman çık sıkıntı yaşıyoruz. Tabi onlar istedikleri şekilde fiyat veriyorlar, bu da bize yaramıyor. Ağaçların bakımı ağır olduğu için, maliyeti yüksek olduğu için aldığımız para emeğimizi korumuyor. Köyde gençlik de kalmadı, gençlik genelde şehire göçtü. Mahallenin en gençleri artık biziz, bizden genç artık yok. Bizde artık kirazın bakımını yapamıyoruz. Onun için cevizciliğe doğru dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yayla kirazı daha kaliteli oluyor”
Aşağı Çamlı kırsal mahallesinin rakımının yüksek olduğunu belirten Muhtar Habip Kuter, “Bulunduğumuz köy 600650 metre rakıma sahip. Ama bununla bitmiyor, sizim 850 metre yüksekliğe çıkan yerde yaylalarımız var. O yaylalarda kiraz toplama 1520 gün sonra ancak başlayacak. Tabi oraların kirazı biraz daha kaliteli ve verimli oluyor, yağmurdan etkilenmiyor. Mesela bu sene burada Haziran ayı sürekli yağışlı geçti ve kirazın bir kısmı çürüdü. Böyle olunca çürüyen kiraz da bizden gidiyor, kesemizden gidiyor. Onun için yaylanın kirazı daha değerleniyor” diye konuştu.

Mehmet Karaduman: “Kiraz pahalı diyenler gelip köyde kiraz toplasınlar”
Aşağı Çamlı kırsal mahallesine kiraz toplamak için Sındırgı’dan gelen Mehmet Karaduman, “Çocuklarım için burada kiraz topluyoruz. Bu sene kirazlarımız çok iyi ama 34 lira çok ucuza gidiyor. Pazarda, manavda pahalı diyenler gelsinler kendileri kiraz toplasınlar ki zorlukları görsünler. Bizköyün orta yerinde, kayaların dibinde, merdivenlerin tepesinde o sıcakta kiraz topluyoruz. Pazarcılar 23 liradan kiraz alacağız diye bizimle uğraşıyorlar” diye konuştu.

Canfeda Kuter: “Kiraz yetiştirmek çok zor”
Muhtar Habip Kuter’in eşi Canfeda Kuter de kiraz yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu ifade ederek, “Kirazlarımız oldu, onları topluyoruz. Kirazların bakımını eşimle birlikte yapıyoruz. Eşim kiraz bahçelerini aralıyor, kesiyor. Beraber diplerine gübre atıyoruz. Ağaçların arasını traktörle sürüyoruz, ilaçlıyoruz. Kirazın bakımını bu şekilde yapıyoruz. Allah’a şükür iyi gidiyor, topladığımız kirazı pazarcılara satıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Metrelerce yükselen alevleri bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalıştılar Zeytinlikteki yangın korkuttu Zeytinlik alandaki eşya deposunun kundaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor
YEREL HABERLER Metrelerce yükselen alevleri bahçe hortumlarıyla ...
Zlombol 2021 Klasik Araç Rallisi Burhaniye’de final yaptı
YEREL HABERLER Zlombol 2021 Klasik Araç Rallisi Burhaniye’de final ...
Balya Müstecap'da çıkan orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Balya Müstecap'da çıkan orman yangını söndürüldü
"Bir Bilenle Bilge Nesil" projesinde kazananlara ödülleri verildi
YEREL HABERLER "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesinde kazananlara ...
Büyükşehir'den 30 bin ton sıcak asfalt
YEREL HABERLER Büyükşehir'den 30 bin ton sıcak asfalt
Birlik Başkanı Bozbey, Yılmaz’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Birlik Başkanı Bozbey, Yılmaz’ı ziyaret etti
Kabotaj Bayramı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Kabotaj Bayramı törenle kutlandı
Ayvalık’ta Kabotaj Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Kabotaj Bayramı coşkusu
Edremit'te yanan araç hurdaya döndü
YEREL HABERLER Edremit'te yanan araç hurdaya döndü
Altıeylül'de ilaçlama seferberliği hızlandı
YEREL HABERLER Altıeylül'de ilaçlama seferberliği hızlandı
Balıkesir'de 31 şahsa 'huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 31 şahsa 'huzur' operasyonu
Balıkesir'de parti binasını kumarhaneye çevirdiler
YEREL HABERLER Balıkesir'de parti binasını kumarhaneye çevirdiler
Üniversite ile Sanayi işbirliği yapıyor Rektör Kuş, BEST A.Ş. ve BEKSAN A.Ş’ye ziyaret
YEREL HABERLER Üniversite ile Sanayi işbirliği yapıyor Rektör Kuş, ...
Kurbanlık kuzular kınalanmaya başlandı
YEREL HABERLER Kurbanlık kuzular kınalanmaya başlandı
Eski futbolcular, Defne bebek için sahaya çıktı
YEREL HABERLER Eski futbolcular, Defne bebek için sahaya çıktı
Karesi'de ormanlık alanda kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Karesi'de ormanlık alanda kenevir yetiştiren 2 ...
Erdek Belediye Başkanı CHP'li Burhan Karışık oldu
YEREL HABERLER Erdek Belediye Başkanı CHP'li Burhan Karışık oldu
Prof. Gökgözoğlu toprağa verildi
YEREL HABERLER Prof. Gökgözoğlu toprağa verildi
Cankurtaran can kurtardı
YEREL HABERLER Cankurtaran can kurtardı
Türkiye'nin konuştuğu babaanne, torunlarını pedagoga götürürken görüntülendi Türkiye'nin gündemine giren 'Elmalı davası'nda olayı ortaya çıkartan babaanne daha sonra açıklama yapacağını söylerken, bir yakını ise "Bir psikologla görüşün, tacize uğrayan çocuk banyo yaparken nasıl tepki veriyorsa bu çocuklar da öyle bir tepki göstermiş" dedi
YEREL HABERLER Türkiye'nin konuştuğu babaanne, torunlarını pedagoga ...
Erdek'te yeni başkan Burhan Karışık
YEREL HABERLER Erdek'te yeni başkan Burhan Karışık
Erdek ve Bandırma'da denizdeki kirliliğin tarihi araştırılıyor
YEREL HABERLER Erdek ve Bandırma'da denizdeki kirliliğin tarihi ...
Pandemi ile mücadeledeki başarımız, Türk turizmini 2023’te ilk 3’e sokabilir
YEREL HABERLER Pandemi ile mücadeledeki başarımız, Türk turizmini ...
Milli Olimpiyat Komitesinden Altıeylül’e büyük onur
YEREL HABERLER Milli Olimpiyat Komitesinden Altıeylül’e büyük onur