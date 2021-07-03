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Sındırgı Karakılçık buğdayında yıllar sonra ilk hasat gerçekleşti Ata tohumunda ilk hasat

İHA

Sındırgı Karakılçık buğdayında yıllar sonra ilk hasat gerçekleşti Ata tohumunda ilk hasat

Balıkesir'in doğal şehir unvanı ile tanınan Sındırgı ilçesinde iyi tarım uygulamalarına devam ediliyor. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın çiftçilere örnek olması için başlattığı örnek tarım uygulamalarında ata tohumu karakılçık buğdayında ilk hasat gerçekleşti.
Yıllar sonra Sındırgı’da ata tohumu kullanılarak ekimi gerçekleşen karakılçık buğdayı adını başaklarındaki karakılçıklardan almış, atalarımızdan kalan bir tür yerli buğday olarak biliniyor.
Sındırgı’nın bereketli topraklarıyla buluşturulan Karakılçık buğdayının yıllar sonra ilk hasadı Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ın katılımı ile gerçekleşti. Yerel ve doğal tohum konusunda hedeflerini her geçen gün daha da büyüttüklerini vurgulayan başkan Yavaş, daha fazla yerel tohum üreterek, daha fazla üreticiye ulaştırmayı kendilerine ilke edindiklerini dile getirdi. Örnek tarım uygulaması ve ata tohumların kullanılması eskiye ve doğallığa dönüş olarak da gösteriliyor.
Karakılçık buğdayı hasadı Sındırgı’da gerçekleştirildi
Ata mirası olan karakılçık buğdayının hasadına eşlik eden Başkan Yavaş çiftçilerle birlikte hasat yaptı.
15 bin metrekarelik alanda tohum çoğaltma ve teşvik amaçlı ekilen karakılçık buğdayı, hasat sonrası Kınık mahallesinde bulunan tarihi taş değirmende öğütülecek. Hasadın ardından üretilen karakılçık buğdayı üreticilerden alınarak bir kısmı tohum olarak saklanacak, kalanından un ve ardından ekmek elde edilerek halka ulaştırılacak. Bunun yanı sıra mahalle fırınlarında da öğütülen undan yapılacak köy ekmekleri de tüketici ile buluşacak. Covid 19 sürecinde doğal ürünlere olan talep de bu tür tarım ürünlerin artırılmasının gerekli olduğunu bir kez daha gösterdi.
Karakılçık buğdayı ile Sındırgı’nın kırsal mahallelerinde üretim yapan çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması hedefleniyor. Öte yandan karakılçık buğdayından elde edilen tohumların bir kısmı, Sındırgı Belediyesi tarafından muhafaza edilerek gelecek kuşaklara genleri ile oynanmamış şekilde ulaşması sağlanacak.
15 bin metrekarelik arazide ekimi yapılan karakılçık buğdayından elde edilen organik tohumlar çiftçilere dağıtılacak
Atalardan kalma tohumları zaman içinde çoğaltarak, daha geniş alanlarda karakılçık buğdayı ekmeye başlayacaklarını belirten Ekrem Yavaş, ‘’Doğal şehir Sındırgı’da yediğimiz, içtiğimiz hep doğal olsun istiyoruz. Doğal boya bahçelerine de inşallah giydiğimizde doğal olsun istiyoruz. Doğal yaptığımız işlerden birisi Sındırgı’da karakılçık buğdayını yani o taşın kovuğunda eskiden vardı ya anamız bir yıl önce ektiğini kenara koyar yılsonu ekerdi. Tabii bu alışkanlıklarımız değişti. Biz alışkanlıklarımızı hibritle, sanayii ile GDO’lu ürünlerle maalesef takas ettik. Ama bu kovid19 bizi özümüze aslında geçmişimize geleneklerimize döndürmeye başladı. Karakılçık buğdayını Sındırgı’da çok şükür 2021 yılında şu anda hasat ediyoruz. Her bir aşamasını kayıt altına aldık. Sındırgı için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Burada özellikle verimin ne olduğunu 15 bin metrekarelik bir alanda yaptık bunu. 600 kilogram burada buğday kullandık. Şimdi ne kadar alacağımızı da göreceğiz. Ben inanıyorum ki bazen hasadı zor olsa da meşakkatli bir iş olsa da verimi biraz daha az olsa da ama besin değeri olarak insan için hakikaten fazlalık olduğu kanserojen içeren ve beslenmemizi kötü etkileyen hiçbir ürün barındırmıyor içerisinde. Onun için, yaşam için çok değerli bir hadise. Bugün insanlar bu tür ürünlere geriye dönüyorlar. İnşallah bunun bir kısmını Kınık’ta bulunan su değirmenimizde öğüteceğiz ve ekmek olarak değerlendireceğiz. Demi olarak tadını alacağız. İkincisi de inşallah buradan çıkan buğdayı vatandaşımıza tohumluk olarak verip tarlalarda bunun çoğalmasını sağlayacağız. Bunların her birisini sertifikasyon sistemiyle alarak insanların ne yediğini teknik olarak da göstermek istiyoruz. Onun için Sındırgı’da karakılçık buğdayı çok önemi bir başlangıç ve doğal yaşama insanları özendirmek için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Karakılçık hasadımız doğal şehir Sındırgı’ya hayırlı olsun’’ dedi.

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