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Royal Hastanesi Bandırmaspor'da imza günü

DHA

Royal Hastanesi Bandırmaspor'da imza günü


Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA ) TFF 1'inci Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor, dış transferde 14 futbolcu ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, transferi yüzde 90 oranında bitirdiklerini kaydetti.
17 Eylül Stadı'nda düzenlenen törende Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, transfer komitesinde bulunanlara teşekkür ederek, "Bir değişim gerekiyordu ve o değişimi sağladık. Genç futbolcularımızla, tecrübeli futbolcularımızla ve Avrupa liglerinde oynayan futbolcularımızla bu sene değişik bir sene olacak. Bazı kişiler, figürler kendilerini Bandırmaspor´un üstünde tutabilirler ama biz her zaman cevabımızı sahada veriyoruz. Dışarıda konuşmuyoruz. 1965 yılından beri gelen Bandırmaspor kültürüyle dimdik ayakta duruyoruz. Bu sene en büyük transfer sizlersiniz. Makamlar gelir geçer, biz Bandırmaspor taraftarıyız. Önemli olan işi layıkıyla yapmak. Hatalarımız oluyor mu? Oluyor. Bu iş uzun bir maraton. Hep beraber, otoritelerin dediği gibi en zor lig olarak belirlenen bu sezon da tarihi bir performansla güzel bir yerde ligi bitireceğiz. Ama ne olur onu bilmiyoruz, Allah büyük. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.
Transferi yüzde 90 oranında bitirdiklerini, bir veya iki transfer daha yapabileceklerini aktaran Başkan Göçmez, "Hedefimiz ara transferde hiç kimseyi almamak. Bu ekiple bu ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Hocamız hedefi olan bir hoca, hocamıza çok güveniyoruz. Sabredeceğiz, destek vereceğiz. Bandırma´yı Türkiye´nin her yerinde güzel bir şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.
Teknik Direktör Mustafa Gürsel de törende yaptığı konuşmada, "Burada olmaktan ekibim adına ve ben çok mutluyuz. Gurur duyacağınız bir Bandırmaspor izlettirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapacağımızdan şüpheniz olmasın" dedi.
Bandırmaspor´un dış transferde kadrosuna kattığı isimler ve sözleşme süreleri şu şekilde: Caner Cavlan 2 yıl, Akabueze 1 yıl, Okan Alkan 2 yıl, Veysel Sapan 3 yıl, Burak Süleyman 2 yıl, Levent Ayçiçek 2 yıl, Allyson Aires dos Santos 1 yıl, Guido Koçer 1 yıl, Süleyman Luş 1 yıl kiralık, Deniz Solmaz 2 yıllık, Hüseyin Koç 2 yıllık, Philippe Paulin Keny 1+1 yıllık, Alpay Koladaş 2 yıllık, Fatih Aktay 2 yıl.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Futbolcuların imza töreni
-Başkan Göçmez'in açıklamaları
-Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2021-07-03 14:17:23

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