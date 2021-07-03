Erdek Tapu Müdürlüğü´nde 'rüşvet' operasyonu: 9 gözaltı 



Basri Tuncay Ertan/ERDEK, (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Erdek ilçesinde, tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alma ve verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, savcılık koordinesinde, Erdek ilçesinde tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alma ve verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Erdek Tapu Müdürlüğü´nde görevli 1 müdür yardımcısı ve 1 memurun yanı sıra 1 muhtar e 6 emlakçı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli dokümanlar, ajanda ve tapu senetleri ele geçirildi.

Şüphelilerin sorguları sürerken, soruşturma kapsamında adresinde bulunamayan 1 kişinin ise arandığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Erdek Basri Tuncay ERTAN

2021-07-03 15:53:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.