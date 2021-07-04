Direksiyon başında kalp krizi geçiren eski ilçe başkanı kurtarılamadı

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AK Parti eski Manyas ilçe başkanı Fikret Altun (75) özel otosunda seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Fikret Altun 10 PL 559 plakalı özel otomobiliyle Manyas yönünden kırsal Kızık Mahallesine giderken, Kızık Mahallesine 1,5 km. kala kalp krizi geçirdi. Aracın kontrolünü kaybeden Altun'a olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilse de, Fikret Altun olay yerinde hayatını kaybetti.

Merhum Altun'un cenazesi Manyas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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