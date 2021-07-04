9 çocuk ve 21 torundan anneye doğum günü sürprizi

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Karaağaç kırsal mahallesinde 80 yaşına giren Fatma Ala'ya çocukları ve torunları sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Balıkesir'in Kepsut Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan ve 80 yaşına giren Fatma Ala'ya, 9 çocuğu ve 21 torunu sürpriz bir doğum günü düzenledi. Anneleri için doğum günü partisi düzenleme fikrini ortaya atan Recep Ala, Bursa ve Balıkesir'de yaşayan kardeşleri ile iletişime geçerek çocuklar da dahil herkesin gelmesini sağladı. Recep Ala, "80 yaşına giren annemiz Fatma Ala'ya bu yaşına kadar doğum gününü kutlamadığımızı hayatta olan kardeşlerime anlattım. Onlar da ailece doğum gününde Kepsut'a gelerek annemize sürpriz yapalım dedi. Annemiz 14 çocuk doğurdu. Bu çocuklarından 5'i hayatını kaybetti. Benim ve kardeşlerimin 21 çocuğu ile annemize güzel bir doğum günü hazırladık. Annemizin yaşadığı bu mutluluk bizi de oldukça mutlu etti. Annemize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Gelecek yıllarda da bu sürprizi yapmaya devam etme sözü verdik" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.