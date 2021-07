'Dermo Romatoloji Güncelleme' zirvesi online yapıldı

Türk ve ABD’li akademisyenlerin işbirliği ile “İstanbul DermatoRomatoloji Güncelleme Zirvesi” online olarak gerçekleştirildi.

Amerika Birleşik Devletleri’ den Brown Üniversitesi ile Türk Akademisyenler iş birliği yapıp “İstanbul DermatoRomatoloji Güncelleme Zirvesi”ni düzenledi. Zirvenin Genel Sekreterliğini ise Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilay Şahin yaptı.

Almanya, Avusturya, Belçika, İngiltere’ de Klinik çalışmalar yapan, başarılı akademik çalışmaları ile daim ülkesini ve kurumunu temsil etmeyi kendisine görev bilen, hastalarını her zaman bütüncül yaklaşan Prof. Dr. Nilay Şahin düzenlenen organizasyon ile ilgili bilgiler verdi.

Prof. Dr. Şahin yaptığı açıklamada; “Düzenlemiş olduğumuz zirveye dünya çapında alanında uzman konuşmacılar katıldı. Zirvede güncel bilgiler değerlendirildi ve yeni teknolojiler konuşuldu. İlki geçen yıl düzenlenen zirvenin başkanlığını “Amerika’dan Brown Üniversitesinden Prof. Dr. Abrar A. Qureshi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Tuncay Duruöz” yapmıştı. Bu yıl düzenlenen “İstanbul DermatoGastroRomatoloji Güncelleme Zirvesi” online platformda gerçekleştirdik. Bu güncelleme zirvesine uluslararası bilimsel tanınırlığı olan akademisyen konuşmacılar katıldı. Toplantımızda yerli ve yabancı toplam 80 hoca konuşmacı ve oturum başkanı olarak görev aldı. Katılımcıların hem Amerika gibi dünyanın öteki ucundan olması hem de Türkiye’nin dört bir yanından olması bizleri mutlu etti. Bu yılki toplantımızda tıpta asıl olan hastaya bütüncül yani her yönüyle yaklaşmaktır kavramı ön plandaydı. Karşımıza gelen hastanın sadece romatolojik sorunlarıyla ilgilenmek iyi bir tedavi için yeterli değildir. Hastanın gözüyle de, karnıyla da, cildiyle de, akciğerleriyle de ilgilenmek, o sorunları da anlamak ve tedavi etmek gerekir. İşte bu toplantı bize bunu gösterdi. Bunun ne kadar önemli olduğunu, hastaya bütüncül yaklaşımın değerli olduğunu anlatıldı. Ben akademik çalışmalarıma nefesim ve gücüm yettiği sürece devam etmek ve elde ettiğim akademik bilgilerimi de benim için işim içinde her şeyden önde gelen hastalarıma aktarmak istiyorum. Görev yaptığım Balıkesir Üniversitesi’nin de hep en iyi olması için çalışmalarıma devam edeceğim” dedi.

