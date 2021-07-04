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Türk Ocaklı üyelerinin göz sağlığı Dr. Ateş’e emanet Göz doktoru Muzaffer Ateş ile indirimli anlaşma imzalandı

İHA

Türk Ocaklı üyelerinin göz sağlığı Dr. Ateş’e emanet Göz doktoru Muzaffer Ateş ile indirimli anlaşma imzalandı

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Muzaffer Ateş’ten Türk Ocakları üyelerine büyük indirim.
Türk Ocakları Balıkesir Şubesi’nden üyelerine büyük bir destek hamlesi geldi. Yönetim, Balıkesir’in tanınmış göz doktorlarından Muzaffer Ateş’le bir protokol imzaladı. Yapılan protokol ile Türk Ocakları Balıkesir Şubesi üyeleri ile birinci derece yakınlarına Dr. Ateş tarafından, önemli bir indirim yapılacak.
"Gözler Muzaffer Ateş’e emanet"
Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları ile Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Muzaffer Ateş’in imza altına aldıkları ve bir yıl devam edecek olan protokolle indirimler şu şekilde belirlendi:
Normal muayene için Türk Tabipler Odası’nın belirlediği asgari ücret üzerinden yüzde 40 indirim. LaserOCT Medikal ve Cerrahi tedavilerde Laser için yüzde 60 OCT (Göz Tomografisi) için yüzde 70 indirim ve diğer Medikal ve Cerrahi işlemlerin yanı sıra diğer tedavi ve tanı işlemleri için yüzde 50 indirim uygulanacak. Türk Ocakları Balıkesir Şubesi üyeleri, Dr. Muzaffer Ateş’in Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi No: 23 Gürel Apartmanı Kat 1 Daire 2’de Atatürk İlkokulu karşı çaprazın bulunan muayenehanesinde bu indirimlerden yararlanabilecekler.

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