Edremit Körfezi´nde kısıtlamasız ilk pazar yoğunluğu

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in turistik ilçeleri ve yaklaşık 150 kilometrelik sahil bandıyla, yerli turistler için Türkiye´nin gözde turizm merkezlerinden olan Edremit Körfezi'nde, normalleşme sürecinin ilk pazar günündü sahiller doldu.
Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan tedbirlerin ardından 1 Temmuz itibariyle normalleşme süreci başladı. Kısıtlamalar döneminde bunalanlar, kısıtlamasız ilk pazar günü, sahillere akın etti. 35 binin üzerindeki yatak kapasitesi ve yılık 2 milyonun üzerindeki konaklamayla iç turizmin öncü bölgelerinden olan Edremit Körfezi´nde bulunan turistik Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ilçelerinin sahilleri, denize girmek isteyenlerle doldu.
E-87 Karayolu ile birlikte, özellikle Akçay, Güre ve Altınoluk mahalleleri girişlerinde de araç yoğunluğunun yaşanmaya başladığı gözlendi. 15 yıldır Edremit Körfezi´nde yaşadığını söyleyen Muhammed Petekkaya, "Türkiye´nin en güzel bölgelerinden birinde yaşıyoruz. Havası, denizi, doğal güzellikleriyle harika bir yer. Pandemi sürecinin ardından normalleşmenin başlamasıyla da yerli turistler bölgeye gelmeye başladı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-07-04 18:08:22
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