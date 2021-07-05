Balıkesir'de huzur operasyonlarında 51 şahsa gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de huzur operasyonlarında 51 şahsa gözaltı

İHA

Balıkesir'de huzur operasyonlarında 51 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında 22 aranan şahsı yakaladı. Narkotik polisleri de 29 uyuşturucu şüphelisini gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 8 şahıs tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezi, Bandırma Edremit ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 13 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 33 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 03.07.2021 tarihinde il merkezi, Ayvalık, Edremit, Bandırma ve Kepsut ilçelerinde yapılan 17 ayrı çalışmada, 29 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 4 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 25 ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 330 adet sentetik ecza hap, 390,46 gram metamfetamin, 2,54 gram esrar 18,78 gram sentetik kannabinoid, 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan dijital hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 11 adet kartuş, 450 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edremit Körfezi´nde kısıtlamasız ilk pazar yoğunluğu
YEREL HABERLER Edremit Körfezi´nde kısıtlamasız ilk pazar yoğunluğu
Türk Ocaklı üyelerinin göz sağlığı Dr. Ateş’e emanet Göz doktoru Muzaffer Ateş ile indirimli anlaşma imzalandı
YEREL HABERLER Türk Ocaklı üyelerinin göz sağlığı Dr. Ateş’e ...
'Dermo Romatoloji Güncelleme' zirvesi online yapıldı
YEREL HABERLER 'Dermo Romatoloji Güncelleme' zirvesi online yapıldı
9 çocuk ve 21 torundan anneye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER 9 çocuk ve 21 torundan anneye doğum günü sürprizi
Simav Çayı siyah akıyor
YEREL HABERLER Simav Çayı siyah akıyor
Tarla Günü'nde binlerce dekar hububatın hasadına başlandı
YEREL HABERLER Tarla Günü'nde binlerce dekar hububatın hasadına ...
İvrindi’nin çehresi değişiyor
YEREL HABERLER İvrindi’nin çehresi değişiyor
Direksiyon başında kalp krizi geçiren eski ilçe başkanı kurtarılamadı
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren eski ilçe ...
Balıkesir'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Balıkesir Gökçeyazı'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir Gökçeyazı'da zincirleme trafik kazası: 1 ...
Erdek Tapu Müdürlüğü´nde 'rüşvet' operasyonu: 9 gözaltı 
YEREL HABERLER Erdek Tapu Müdürlüğü´nde 'rüşvet' operasyonu: 9 ...
Royal Hastanesi Bandırmaspor'da imza günü
YEREL HABERLER Royal Hastanesi Bandırmaspor'da imza günü
Marmara'da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Marmara'da kaçak içki operasyonu
Balıkesir'de polisten 45 şahsa huzur operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 45 şahsa huzur operasyonu
BİGEP'te başarılı olan öğretmen ve öğrencilere başarı belgesi
YEREL HABERLER BİGEP'te başarılı olan öğretmen ve öğrencilere başarı ...
Balıkesir’de cadde ve sokaklar dereye döndü, bir işletmenin sundurması çöktü Balıkesir’de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Balıkesir’de cadde ve sokaklar dereye döndü, bir ...
(Özel) Müsilaj en çok martılara yaradı Marmara'nın balıkları martılara yem oluyor
YEREL HABERLER (Özel) Müsilaj en çok martılara yaradı Marmara'nın ...
Sındırgı Karakılçık buğdayında yıllar sonra ilk hasat gerçekleşti Ata tohumunda ilk hasat
YEREL HABERLER Sındırgı Karakılçık buğdayında yıllar sonra ilk hasat ...
MHP'den Kocaavşar'a ziyaret
YEREL HABERLER MHP'den Kocaavşar'a ziyaret
Kuzey Ege'de yollarda tatil yoğunluğu
YEREL HABERLER Kuzey Ege'de yollarda tatil yoğunluğu