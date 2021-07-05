Balıkesir'de huzur operasyonlarında 51 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında 22 aranan şahsı yakaladı. Narkotik polisleri de 29 uyuşturucu şüphelisini gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 8 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezi, Bandırma Edremit ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 13 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 33 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 03.07.2021 tarihinde il merkezi, Ayvalık, Edremit, Bandırma ve Kepsut ilçelerinde yapılan 17 ayrı çalışmada, 29 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 4 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 25 ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 330 adet sentetik ecza hap, 390,46 gram metamfetamin, 2,54 gram esrar 18,78 gram sentetik kannabinoid, 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan dijital hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 11 adet kartuş, 450 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

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