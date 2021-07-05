İvrindi’de 2. hayvan pazarı faaliyete geçti

İvrindi Belediyesi’nin yürüttüğü çalışma ile inşa edilen ikinci hayvan pazarı, Korucu mahallesinde hizmet vermeye başlayacak

650 m2 kapalı alan, toplamda bin 700 m2 alan üzerine kurulan tesis İvrindi Bölgesi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelecek vatandaşlara hizmet verecek

Hayvan pazarı Sındırgı’ya can katacak

Balıkesir’de hayvancılıkta merkez ilçelerinin başını çektiklerini ifade eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Her alanda ilçemizin kalkınması, için mücadele ediyoruz. Biz İvrindi olarak kırsal bir bölgeyiz. Tarım ve hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu bir ilçe olarak yatırımlarımızı bu yönde yapmaya ve ön planda tutmaya gayret ediyoruz. Birim müdürlerimiz ile istişarelerimizi bu yönde sıklaştırdık ve stratejik planlarımızı ona göre oluşturduk. Daha önce ilkel yönde kurulan Korucu hayvan pazarımızı daha modern ve kullanışlı bir hale getirme kararı aldık. 2 yılda atıl durumda olan Korucu mahallemizdeki alanda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin yürüttüğü çalışma ile modern hale getirdik. Tüm bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum”

2019 Mart ayında“ size söz veriyorum yapacağız” dedik

Özellikle Madra Dağı bölgesinde bulunan vatandaşların “Korucu’ya hayvan pazarı istiyoruz Başkan” dediklerini ifade eden Başkan Cengiz “ Korucu mahallemizin acil ihtiyaçlarından bir tanesiydi. Özellikle o bölgede bulunan 25 kırsal mahalle ve Bergama çevresi için hayvan ticaretinin döndüğü, vatandaşların mal alım satımın gerçekleştirdiği bir bölge Korucu mahallesi. Bu denli önemli yatırımı ilçemize kazandırdığımız ve özellikle de Kurban Bayramı öncesi hizmete açtığımız için mutluyuz. Halkımız artık hayvan alım satımlarını uzak pazarlara gitmeye ihtiyaç duymadan buradan halledebilecekler” dedi

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