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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden LGS stantları

İHA

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden LGS stantları

Balıkesir’in Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, yüzdelik dilimlere göre öğrenci sayıları, sınavla ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin kontenjanları ve tercih danışmanlığı çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. İlçenin 3 noktasında tanıtım stantları açıldı.
Edremit’te LGS’ye giren öğrenciler hakkında bilgi veren Edremit Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek “Edremit'te 2021 yılında 8.sınıftan mezun olun öğrenci sayımız bin 774'tür. Bunlardan bin 752 öğrencimiz merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleşebilmek için LGS'ye katıldı. LGS'de öğrencilerimizin başarı durumu gayet yüksek olarak gözüküyor. 400 puan ve üzeri alan öğrenci sayımız 112 olup; bu öğrenciler Türkiye genelinde %5’lik dilime giren öğrencilerimizdir. 17 öğrencimiz %1’lik dilime, 55 öğrencimiz %3’lük dilime, 94 öğrencimiz %5’lik dilime, 179 öğrencimiz ise %10’lük dilime girmeyi başarmıştır.”dedi.
Edremit Cumhuriyet Meydanında okulların tanıtım stantlarını ziyaret eden Müdür Özbek “İlçemizde sınavla öğrenci alan okul kontenjanlarımız; Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi: 120 Edremit Anadolu Lisesi: 180 Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu: 60 Toplamda 360 kontenjanımız merkezi sınav puanı ile öğrenci alacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak okul kontenjanlarımız ise; Anadolu Lisesi:578 Meslek Lisesi:810 İmam Hatip Lisesi:102, toplam bin 490 yerel yerleştirme kontenjanımız bulunmaktadır. Merkezi sınavla ve yerel yerleştirme ile birlikte toplam kontenjanımız bin 850'dir. Öğrencilerimiz ve öğrenci velilerimiz müsterih olsunlar hiç bir öğrencimiz açıkta kalmayacak şekilde kontenjanların düzenlemesi yapıldı.” Dedi.
Öğrencilerin ilçede 3 ayrı noktada kurulan tanıtım stantlarında bilgi alabileceğini ifade eden Yakup Özbek “Öğrencilerimizin tercih işlemleri için Akçay, Altınoluk ve Edremit Cumhuriyet Meydanı olmak üzere 3 bölgede ve okullarımızda rehberlik öğretmenlerinden oluşan tercih danışmanlığı birimleri kuruldu. Bu birimler öğrencilerimize EBA sistemi üzerinden tercih işlemlerinde gerekli desteği sağlayacaktır.
Ayrıca Edremit Cumhuriyet Meydanında, ortaöğretim kurumlarımız tarafından okul tanıtım stantları kurulmuştur. Etkinliğimiz, 59 Temmuz tarihlerinde 08.3017.30 saatleri arasında öğrenci ve velilerimizin ziyaretine açık olacaktır.” Dedi.

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