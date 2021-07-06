Balık tezgahları yerini manav tezgahlarına bıraktı

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Balık sezonunun sona ermesi ve balık avlama yasağının da başlamasıyla birlikte balık tezgahları boş kaldı, yerini manav tezgahları aldı.

Balıkesir'de balıkçı esnafı sektörün yaşadığı zorluklara karşın tezgahını manava çevirmeye başladı. Balıkesirli balıkçı esnafı Alişen Altınöz de balık yasağının başlamasıyla birlikte balık tezgahlarını manav tezgahına çevirdiklerini söyledi. Altınöz, gerek müsilaj gerek balık varlığının azlığı dolayısıyla işi bıraktıklarını söyledi. Altınöz, denize attıkları ağları da müsilajdan dolayı alamadıklarını kaydetti.

Sektörün yaşadığı sorunlar nedeni ile manav işine başladıklarını söyleyen Alişan Altınöz, işlerinin rutin olduğunu kaydetti.

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