Ayvalık’ta ulusal mavi bayrak ödülleri sahiplerini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta ulusal mavi bayrak ödülleri sahiplerini buldu

İHA

Ayvalık’ta ulusal mavi bayrak ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye’de Mavi Bayrak 2020 yılında 486 plaj, 22 marina ve 7 yatta dalgalanırken, bu yıl 519 plajda, 22 marinada, 6 yatta ve 10 turizm teknesinde dalgalanıyor. Türkiye dünyada, 'Mavi Bayrak'lı plaj sıralamasında 614 plajı bulunan İspanya ve 545 plajı bulunan Yunanistan’dan sonra 3’üncü sırada yer alıyor.
TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde Paşa Limanı Plajı’nda düzenlenen Ulusal Mavi BayrakTöreni'nde “En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme” etkinliklerinde gösterdikleri başarılı performans ve kriterlere uygunlukları nedeniyle, Antalya Büyükşehir, Ayvalık, Muratpaşa, Fethiye, Kuşadası ve Alanya belediyeleriyle, CrystalHotels, Lara Barut Collection Otel, DBTH By Hilton Bodrum Işıl Club Resort, DMarin Göcek veMilta Bodrum Marina’ya ödülleri verildi.
Törende, Ayvalık SebahatCihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konukları kapıda müzik eşliğinde karşıladı. Wındsurf öğrencilerinin denizde yaptıkları gösteri de konuklar tarafından ilgiyle izlendi.
Mavi Bayrak ödül töreninde; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kültür ve Turizm, Sağlık, Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının temsilcileri, sahil güvenlik komutanlığı, IMEAK Deniz Ticaret Odası, Deniz Turizmi Birliği, Mavi Bayrak ulusal jüri üyeleri, mavi bayrağı taşıyan ve taşıyacak olan tesis yöneticileri, TÜRÇEV Başkanı ve yöneticilerikatıldı. Törende, 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri' plaketlerini almak üzere Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Fethiye Belediyesi Başkanı Alim Karaca, Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu da hazır bulundu.
Balıkesir ilinin 36 mavi bayrak sahibi olduğunu, yarısına yakın mavi bayrağın Ayvalık’ta bulunduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Ayvalık bizim için ayrı bir güzel, ayrı biz özel. En fazla turistik yatak kapasitesi Ayvalık’ta bulunuyor. Emeklerinden dolayı Ayvalık Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise konuşmasında, çevre sorunlarına değinerek musilaj ile mücadele konusunda Marmara ve Balıkesir’de son derece önemli adımlar atıldığını ve kalıcı olarak gerçekleştirmek istediklerini söyledi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıklı hemşehrileri adına çok mutlu olduğunu söyledi. Ayvalık’ın Balıkesir’de en çok mavi bayrağa sahip olan ilçe olduğunu dile getiren Başkan Ergin,“Bu yıl ilk kez 'Mavi Bayrak' dalgalanan Cunda Arka Deniz Plajı ile Altınova Kum Adası Plajı’nın onur belgelerini almanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl da, Duba, Kapri ve Paşa Limanı plajlarının, “Mavi Bayrak” almasıyla birlikte, Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne ait Mavi Bayraklı plaj sayımız beşe, Ayvalık genelinde mavi bayraklı plaj sayısı ve marinalarla birlikte 17’ye yükseldi” dedi.
Göreve geldiği iki yıllık süre içinde belediyeye ait plajlarda “Mavi Bayrak” sayısını birden beşe çıkarmanın haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Ergin, Ayvalık adına çok mutlu olduklarını, hem şanslı hem de sorumluluklarının bulunduğunu söyledi. Mavi bayrağın sürdürülebilir olması ve uzun vadede devam edebilmesi için sadece yerel yönetimlere değil, Ayvalık’ta yaşayan herkese büyük görevler düştüğüne değinen Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bize emanet edilen mavi bayraklara sahip çıkmak ve korumak en önemli görevimiz. Çünkü mavi bayrak almak, kriterleri yerine getirmek o kadar kolay değil ama kaybetmek çok kolay, bunun bilincindeyiz. Mavi bayrak geçerliliği bir yıl olan güzel bir ödül, güzel bir jest. Yani diyorlar ki, mavi bayrağı hak ettin. Ama rahat davranır, kriterleri yerine getirmezsen, bir yıl sonra mavi bayrak elinden uçar gider. Ona göre davran, ona göre mavi bayrağına sahip çık. Biz de işletme ve iştiraklerimizin denetiminde, işletmesinde olan mavi bayraklı plajlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz, koruyoruz, kontrol ediyoruz, denetliyoruz, ölçümleri ihmal etmiyoruz. Konuklarımıza sadece müşteri gözüyle bakmıyoruz. Onları uğurlarken görüşlerini alıyoruz, beğenilerini alıyoruz. Mavi bayraklı güvenilir ortamdan ne kadar memnun olup, olmadıklarını soruyoruz. Mavi Bayrak, plajlar için başta temiz deniz suyu, sonrasında ise plajı kullananlar için güvenilir bir ortam demektir. Bunun için gözümüz plajlarımızın üstünde ve sürekli kontrol edilir.”
Konuşmaların ardından, 2021 yılında ülkemizde otel, marina, yat ve turizm teknelerinde dalgalanacak “Mavi Bayraklı Tesisleri” temsilen “Mavi Bayrak” alan tesisler adına göndere Mavi Bayrak çekildi. Törene ev sahipliği yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’a teşekkür plaketi verildi.
En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödül plaketini almak üzere Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, Fethiye Belediyesi Başkanı Alim Karaca, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Çevre Danışmanı Lokman Atasoy da törene katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lavanta bahçesinde peşrev Genç pehlivanlar lavanta bahçesinde Kırkpınar'a hazırlanıyor Sındırgılı güreşçiler son antrenmanlarını lavanta bahçesinde gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Lavanta bahçesinde peşrev Genç pehlivanlar lavanta ...
Balıkesir polisinden motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Balıkesir polisinden motosiklet denetimi
Erdek Paşalimanı Adası yolları yapılıyor
YEREL HABERLER Erdek Paşalimanı Adası yolları yapılıyor
Balık tezgahları yerini manav tezgahlarına bıraktı
YEREL HABERLER Balık tezgahları yerini manav tezgahlarına bıraktı
Burhaniye sahillerinde cankurtaranlar göreve başladı Burhaniye Belediyesi cankurtaranları görevlerine başladı
YEREL HABERLER Burhaniye sahillerinde cankurtaranlar göreve ...
Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden LGS stantları
YEREL HABERLER Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden LGS stantları
Zeytinlikler bor kaolin karışımı ile zeytin sineğine karşı korunacak
YEREL HABERLER Zeytinlikler bor kaolin karışımı ile zeytin sineğine ...
Modern ve yaşanabilir bir Edremit için çalışmalar dört koldan devam ediyor
YEREL HABERLER Modern ve yaşanabilir bir Edremit için çalışmalar ...
BUBYO yeni bir projeye daha ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER BUBYO yeni bir projeye daha ev sahipliği yaptı
Polisten 23 şahsa huzur operasyonu
YEREL HABERLER Polisten 23 şahsa huzur operasyonu
BEST, AR-GE yatırımları ile dikkat çekiyor
YEREL HABERLER BEST, AR-GE yatırımları ile dikkat çekiyor
Jandarmadan yasadışı yayın yapan sitelere erişim engeli
YEREL HABERLER Jandarmadan yasadışı yayın yapan sitelere erişim ...
Balıkesir'de jandarma aranan 17 şüpheliyi yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma aranan 17 şüpheliyi yakaladı
Genç çiftin nikahını Başkan Yücel Yılmaz kıydı
YEREL HABERLER Genç çiftin nikahını Başkan Yücel Yılmaz kıydı
TİM çamura bulunan sokakları pırıl pırıl yaptı
YEREL HABERLER TİM çamura bulunan sokakları pırıl pırıl yaptı
Edremit Belediyesi Yaz Şenlikleri başladı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi Yaz Şenlikleri başladı
Başkan Arslan, sorunları dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Arslan, sorunları dinliyor
Balıkesir Üniversitesinde ekin hasadı başladı
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesinde ekin hasadı başladı
Müsilajın sona ermesi için atık su arıtma tesisleri önemli
YEREL HABERLER Müsilajın sona ermesi için atık su arıtma tesisleri ...
BALOSB’de Jandarma Karakolunun temeli atıldı
YEREL HABERLER BALOSB’de Jandarma Karakolunun temeli atıldı
İvrindi’de 2. hayvan pazarı faaliyete geçti
YEREL HABERLER İvrindi’de 2. hayvan pazarı faaliyete geçti
Milletvekili Yavuz Subaşı'dan Türk Ocaklarına ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Yavuz Subaşı'dan Türk Ocaklarına ziyaret
Kazdağları'nda seyir terasına büyük ilgi
YEREL HABERLER Kazdağları'nda seyir terasına büyük ilgi
Balıkesir'de son 1 haftada 96 uyuşturucu şüphelisine gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de son 1 haftada 96 uyuşturucu şüphelisine ...