Jandarmadan 13 aranan şahsa operasyon

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 13 aranan şahsı yakalarken, Susurluk ilçesinde yasadışı kenevir bitkisi eken 1 şahsı gözaltına aldı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Altıeylül, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Karesi, Kepsut, Manyas ve Susurluk ilçelerinde 5 Temmuz 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 13 şahsı gözaltına alırken, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve 15 adet fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, yasadışı kenevir ekimine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Susurluk İlçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 1 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 29 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen kenevirler imha edilerek, şüpheli hakkında adlî tahkikata başlanıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.