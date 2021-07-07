Jandarmadan 13 aranan şahsa operasyon

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 13 aranan şahsı yakalarken, Susurluk ilçesinde yasadışı kenevir bitkisi eken 1 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Altıeylül, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Karesi, Kepsut, Manyas ve Susurluk ilçelerinde 5 Temmuz 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 13 şahsı gözaltına alırken, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve 15 adet fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, yasadışı kenevir ekimine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Susurluk İlçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 1 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 29 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen kenevirler imha edilerek, şüpheli hakkında adlî tahkikata başlanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.