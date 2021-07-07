Balıkesir'de polisten 12 uyuşturucu şüphelisine gözaltı

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Balıkesir'de narkotik polislerinin yaptığı 8 ayrı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 06/07/2021 tarihinde yapılan 8 ayrı çalışmada, Balıkesir il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde 12 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs adli kontrol kararıyla, 11 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 21,14 gram metamfetamin, 44,40 gram bonzai, 15 adet sentetik ecza hap, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, payp ele geçirildi.

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