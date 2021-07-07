Balıkesirli geleceğin yazarlarından ‘Tatlı Öyküler’

Karesi ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulunun 3 sınıf öğrencileri arkadaşlarına örnek olarak, ‘Tatlı Öyküler’ adını verdikleri kitabı yayınladılar. Basılan bu öykü kitabı Atatürk İlkokulunda okuyan tüm öğrencilere tatil döneminde okumak üzere hediye edildi.

Balıkesir’in Karesi İlçesi Atatürk İlkokulu 3/H sınıfı öğrencileri salgın dönemini başarılı bir şekilde tamamladılar. Salgın dönemi içeresinde hem uzaktan eğitimöğretimlerini tamamladılar ve hem de tüm öğrencilere örnek olacak şekilde BİGEP Başarıyı İzleme Ve Geliştirme Projesi kapsamında bir öykü kitabı hazırladılar. Öğretmenleri Sedat Arslan rehberliğinde yazmış oldukları öyküleri “Tatlı Öyküler” adıyla basılmasını sağladılar.

Atatürk İlkokulu Müdürü Turhan Demirtaş çıkan bu öykü kitabı hakkında şu bilgileri verdi. “Bazen küçük bir yavru kediye, bir kuşa kol kanat gerdiler bazen de doğamıza yeşil dokunuşlar yaptılar. Küçücük kalplerinde büyüttüler dostluklarını hiçbir karşılık beklemeden. Unuttukları değerleri hatırlattılar büyüklerine, katılaşmış kalplere minicik elleriyle dokundular. Masumiyeti, gülümsemeyi, mutlu olmayı öğrettiler bizlere. Bu bakış açılarını öykülerine yansıttılar ve okurlarının gönüllerine sıcacık dokunuşlar yapacak tatlı bir öykü kitabı çıkardılar ortaya bunun için emekleri geçen öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ederim” dedi.

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