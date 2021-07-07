Beşiktaş, Edremit’te spor tesisleri yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş, Edremit’te spor tesisleri yapacak

İHA

Beşiktaş, Edremit’te spor tesisleri yapacak

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Temmuz ayı olağan meclisi Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında toplandı. Beşiktaş’ın Edremit’te yapmak istediği spor yatırımları gündem maddesi mecliste görüşüldü.
Edremit Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı belediye meclis salonunda gerçekleşti. 53 gündem maddesi içerisinden bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edilirken, tamamı görüşülerek karara bağlandı. Edremit Jeotermal AŞ’nin jeotermal ısı kullanım tarifesinin güncellenmesi talebi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın teklifi ile yaşanan pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle zam yapılmamasına ve önce ki fiyatlarla devam edilmesine karar verildi.
Bunun yanı sıra Beşiktaş Spor Kulübü’nün Edremit’in Zeytinli Mahallesi’ndeki eski futbol sahasının da içerisinde bulunduğu alana yapmak istediği spor lisesi ve spor tesisi yatırımları ile ilgili konu meclis gündeminde görüşüldü. Yapılan görüşmelerde 2 yıl süre içerisinde yapımına başlanması şartı ile ilgili alanın Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne tahsis edilmesine karar verildi.
Sportif faaliyetler için istenilen alanla ilgili bilgi veren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştük. Edremit’e sportif tesis yapma konusunda kararlılar. Meclisimiz de bugün aldığı kararla birlikte bunun önünü açtı. Edremit artık sporda ve altyapıda da adından söz ettirir bir konumda olacak. Pandemi süreciyle birlikte bunlardan mahrum kalan kentlilerimize bu müjdeli haberi veriyoruz. Edremit’teki amatör kulüplerin de faydalanacağı çok geniş kapsamlı bir projeden bahsediyoruz. Edremit’e ve Edremitlilere hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nden sahil şeridinde düzenleme
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nden sahil şeridinde ...
Balıkesir Üniversitesinde Mezun İstihdam Ofisi gençleri sektörle buluşturuyor
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesinde Mezun İstihdam Ofisi ...
Balıkesirli geleceğin yazarlarından ‘Tatlı Öyküler’
YEREL HABERLER Balıkesirli geleceğin yazarlarından ‘Tatlı Öyküler’
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden Gömeç Derkent sahil şeridine altın dokunuş
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden Gömeç Derkent ...
Balıkesir'de polisten 12 uyuşturucu şüphelisine gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 12 uyuşturucu şüphelisine ...
Jandarmadan 13 aranan şahsa operasyon
YEREL HABERLER Jandarmadan 13 aranan şahsa operasyon
Hayali gerçek oldu; Tarladan denize Başkan Avcı bir hayale daha ortak oldu
YEREL HABERLER Hayali gerçek oldu; Tarladan denize Başkan Avcı bir ...
Ayvalık’ta ulusal mavi bayrak ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta ulusal mavi bayrak ödülleri sahiplerini ...
Lavanta bahçesinde peşrev Genç pehlivanlar lavanta bahçesinde Kırkpınar'a hazırlanıyor Sındırgılı güreşçiler son antrenmanlarını lavanta bahçesinde gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Lavanta bahçesinde peşrev Genç pehlivanlar lavanta ...
Balıkesir polisinden motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Balıkesir polisinden motosiklet denetimi
Erdek Paşalimanı Adası yolları yapılıyor
YEREL HABERLER Erdek Paşalimanı Adası yolları yapılıyor
Balık tezgahları yerini manav tezgahlarına bıraktı
YEREL HABERLER Balık tezgahları yerini manav tezgahlarına bıraktı
Burhaniye sahillerinde cankurtaranlar göreve başladı Burhaniye Belediyesi cankurtaranları görevlerine başladı
YEREL HABERLER Burhaniye sahillerinde cankurtaranlar göreve ...
Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden LGS stantları
YEREL HABERLER Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden LGS stantları
Zeytinlikler bor kaolin karışımı ile zeytin sineğine karşı korunacak
YEREL HABERLER Zeytinlikler bor kaolin karışımı ile zeytin sineğine ...
Modern ve yaşanabilir bir Edremit için çalışmalar dört koldan devam ediyor
YEREL HABERLER Modern ve yaşanabilir bir Edremit için çalışmalar ...
BUBYO yeni bir projeye daha ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER BUBYO yeni bir projeye daha ev sahipliği yaptı
Polisten 23 şahsa huzur operasyonu
YEREL HABERLER Polisten 23 şahsa huzur operasyonu
BEST, AR-GE yatırımları ile dikkat çekiyor
YEREL HABERLER BEST, AR-GE yatırımları ile dikkat çekiyor
Jandarmadan yasadışı yayın yapan sitelere erişim engeli
YEREL HABERLER Jandarmadan yasadışı yayın yapan sitelere erişim ...
Balıkesir'de jandarma aranan 17 şüpheliyi yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma aranan 17 şüpheliyi yakaladı
Genç çiftin nikahını Başkan Yücel Yılmaz kıydı
YEREL HABERLER Genç çiftin nikahını Başkan Yücel Yılmaz kıydı
TİM çamura bulunan sokakları pırıl pırıl yaptı
YEREL HABERLER TİM çamura bulunan sokakları pırıl pırıl yaptı
Edremit Belediyesi Yaz Şenlikleri başladı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi Yaz Şenlikleri başladı