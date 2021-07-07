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Sabahattin Ali Evi ilgi görüyor Sabahattin Ali Anı Evi ziyaretçileri bekliyor

İHA

Sabahattin Ali Evi ilgi görüyor Sabahattin Ali Anı Evi ziyaretçileri bekliyor

Ünlü yazar Sabahattin Ali’nin Edremit’te Hekimzade Mahallesi’nde Eski Bayramyeri olarak bilinen mevkide yaşadığı ev “Anı Evi” haline dönüştürülerek ziyarete açılmıştı. Normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı.
Edremit Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Sabahattin Ali Anı Evi ilgi görüyor. Sabahattin Ali’nin kaybolduğu gün olan 2 Nisan tarihinde açılan ve Yazar Sabahattin Ali’nin eşyalarının sergilendiği, hayatının anlatıldığı ev vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Edremit’te çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği eve yaz aylarının gelmesiyle birlikte ziyaret eden kişilere Edremit Belediyesi Anı Evi personelleri eşlik ediyor. Edremit Belediyesi tarafından hazırlatılarak yayınlanan “Edremit’in Sabahattin Ali’si” kitabı ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılıyor.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “41 yılına çok şey sığdıran Edremit’in Sabahattin Ali’si bizler için çok değerli. 103 yıl önce Edremit’te çocukluk ve gençliğini geçiren, bu evde yaşayan yazarımızın herkesin bildiği ‘Kuyucaklı Yusuf’ kitabının geçtiği yer Edremit’in sokaklarıdır. Bu topraklara adanmış ‘Benim Meskenim Dağlardır’ şiiri Kazdağları için yazılmıştır. Sabahattin Ali 2 Nisan’da ölmedi kızı Filiz Ali’nin tabiriyle burada tekrar doğdu. Anılarıyla ve eserleriyle onu yaşatacağız” dedi.

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