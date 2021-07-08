Sokaktaki canlar susuz kalmayacak

Balıkesir’in Edremit Belediyesi hava sıcaklığının arttığı bugünlerde sokak hayvanları için yaptığı çalışmaları arttırdı.

Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, hava sıcaklığının arttığı yaz aylarında sokak hayvanlarının mama ihtiyacının giderilmesinin yanı sıra susuzluk sorununa da çözüm üretiyor.

Edremit genelindeki mevcut suluklara ilave olarak 150 suluğu kentin farklı noktalarına yerleştiren ekipler, sıcak havalarda can dostların en önemli ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, “Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak sokaktaki canlarımız için 7 gün 24 saat eksiksiz çalışıyoruz. Düzenli yaptığımız besleme, tedavi gibi çalışmaların yanı sıra çok sıcak geçen bugünlerde su sorununu çözmek için harekete geçtik. Sokak hayvanlarının yoğunlukla yaşadığı bölgeleri tespit ederek suluk sayımızı arttırdık” dedi. Tunçer vatandaşları da su sorununu çözmek için işbirliğine davet etti. Tunçer, “ Vatandaşlarımız çalışmamıza destek olmak için kapılarının önüne de 1 kap su koymaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.