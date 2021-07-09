(Özel) Bu keçi diğerlerinden çok farklı Sahibini bir an olsun yalnız bırakmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Bu keçi diğerlerinden çok farklı Sahibini bir an olsun yalnız bırakmıyor

İHA

(Özel) Bu keçi diğerlerinden çok farklı Sahibini bir an olsun yalnız bırakmıyor

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Çömlekçi kırsal mahallesinde 25 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Emin Akdağ’ın 15 yaşındaki keçisi, sahibinin bir an olsun yanından ayrılmıyor. 125 baş keçi sürüsünde diğer keçilerle birlikte yaşayan keçi, otlamaya giderken sürüden ayrılarak çok sevdiği sahibini traktörün peşine takılarak takip ediyor.
Ağıldan çıktıktan sonra sürüsüyle bir bağı kalmayan keçi, otlaktan dönünceye kadar sahibi Emin Akdağ’a yoldaşlık ediyor. 25 yıllık hayvan üreticisi Emin Akdağ, süt veriminden düşen keçiyi kendisine bağlı olduğu için kesime göndermediklerini söylüyor. Otlağa giderken traktörü takip eden keçi yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor.

“Benim yanımdan hiç ayrılmıyor”
Çömlekçi kırsal mahallesinde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Emin Akdağ, kendisine bağlı olan keçiyle ilgili, “25 yıldır çobanlık yapıyorum. Gördüğünüz keçinin küçükken annesi öldü, onu biz emzirdik. Bize annesi gibi alıştı. Keçiye küçüklüğünden beri biz baktık. Keçimiz bayıra çıkarken traktörün ardına takılıp beni takip ediyor, sürüyü bırakıyor. Beni çok seviyor. Dağda yayılırken de sürüyü yine bırakıp sürekli benim yanımda yayılıyor. Keçimiz 2006 veya 2007 yılı doğumlu. O zamandan beri kendisi bizimle oluyor ve bizi çok seviyor. Bu keçimizin artık sağımda verimi yok ama bizi sevdiği ve bize çok alışkın olduğu için yanımızda tutuyoruz. Bayırda benim bir arkadaşım gibi yanımda duruyor. Bayırda sürü yayılınca keçimiz mutlaka beni arar ve beni buluncaya kadar meler” diye konuştu.

“Küçükbaş hayvancılık daha iyi”
Köyde 125 keçisinin bulunduğunu da kaydeden Emin Akdağ, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin de büyükbaşa göre daha iyi olduğunu söyledi. Akdağ, “Yaptığımız hayvancılık genellikle dağda keçilerimizi yaymakla geçiyor. Oğlaklar doğduğu zaman, oğlaklar yetişinceye kadar üç ay annelerine yem veriyoruz. Böylelikle sütleri çok oluyor ve oğlakların yetişmesi için annelerine yem yediriyoruz. Ondan sonra 3 aylık olan oğlakları kasaba vererek kestiriyoruz. Oğlaklar kalmayınca da keçilerin sütlerini sağarak mandıraya veriyoruz. Elde ettiğimiz sütlerle isteyenlere peynir yapıyoruz, süt isteyenlere de süt veriyoruz. Yani küçükbaş hayvancılığın geliri çok iyi oluyor, büyükbaş hayvancılıktan iyidir. Ben rençberlikten yılda bir kere alıyorsam, küçükbaş hayvandan yılda 10 kere alıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Tarihin yönünü değiştiren ağaç İstanbul’un fethinde büyük rol oynayan ağaç Kazdağı göknarı
YEREL HABERLER (Özel) Tarihin yönünü değiştiren ağaç İstanbul’un ...
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Yol çalışmasına kızan turizmciler eylem yaptı Eski Erdek-Bandırma yolundaki çalışmaya turizmci tepkisi
YEREL HABERLER Yol çalışmasına kızan turizmciler eylem yaptı Eski ...
Basın İlan Kurumu'ndan reklamcılığın geliştirilmesi eğitimi
YEREL HABERLER Basın İlan Kurumu'ndan reklamcılığın geliştirilmesi ...
Sokaktaki canlar susuz kalmayacak
YEREL HABERLER Sokaktaki canlar susuz kalmayacak
Altıeylül’den Hasan Basri Çantay'a büyük vefa
YEREL HABERLER Altıeylül’den Hasan Basri Çantay'a büyük vefa
Burhaniye Belediyesi pandemide kiracılarına destek oldu
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyesi pandemide kiracılarına destek ...
"Benim arsamdan geçiyor" deyip yolu kapattı
YEREL HABERLER "Benim arsamdan geçiyor" deyip yolu kapattı
Balıkesir 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir 'Huzur' operasyonu
Jandarmadan kaçak içki ve kazı operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak içki ve kazı operasyonu
Kamp tutkunlarının yeni gözdesi doğal şehir Sındırgı
YEREL HABERLER Kamp tutkunlarının yeni gözdesi doğal şehir Sındırgı
(Özel) Bu ilaç etken maddesi korona virüs ile mücadeleyi 20 kat güçlendirecek Korona virüs ile mücadelede ilaç için önemli bir adım daha atıldı
YEREL HABERLER (Özel) Bu ilaç etken maddesi korona virüs ile ...
Balıkesirli Kick Boksçulardan büyük zafer
YEREL HABERLER Balıkesirli Kick Boksçulardan büyük zafer
Muharrem İnce'den CHP'ye: Allah bunların eline insanı düşürmesin
YEREL HABERLER Muharrem İnce'den CHP'ye: Allah bunların eline insanı ...
Muharrem İnce: “Muharrem İnce’ye oy verdiğinizi her yerde söylemeyin, valla sizi partiden atarlar” “Suçum parti yönetiminin yapamadığını benim yapmam” “Muharrem İnceye el salladı diye adamı partiden atıyorsun”
YEREL HABERLER Muharrem İnce: “Muharrem İnce’ye oy verdiğinizi her ...
Normalleşme tezgahtaki fiyatları etkilemedi
YEREL HABERLER Normalleşme tezgahtaki fiyatları etkilemedi
Muratpaşa Belediyesi’nin temiz çevre rekoru
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi’nin temiz çevre rekoru
Sabahattin Ali Evi ilgi görüyor Sabahattin Ali Anı Evi ziyaretçileri bekliyor
YEREL HABERLER Sabahattin Ali Evi ilgi görüyor Sabahattin Ali Anı ...
Bayram öncesi kaçak hayvan ve hırsızlıklara karşı denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Bayram öncesi kaçak hayvan ve hırsızlıklara karşı ...
Beşiktaş, Edremit’te spor tesisleri yapacak
YEREL HABERLER Beşiktaş, Edremit’te spor tesisleri yapacak
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nden sahil şeridinde düzenleme
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nden sahil şeridinde ...
Balıkesir Üniversitesinde Mezun İstihdam Ofisi gençleri sektörle buluşturuyor
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesinde Mezun İstihdam Ofisi ...
Balıkesirli geleceğin yazarlarından ‘Tatlı Öyküler’
YEREL HABERLER Balıkesirli geleceğin yazarlarından ‘Tatlı Öyküler’
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden Gömeç Derkent sahil şeridine altın dokunuş
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden Gömeç Derkent ...