Biri hayvanlar için yiyecek bırakıyor, diğeri süpürüp çöpe atıyor

Karesi ilçesi Toygar Mahallesi Yunus Sokak'taki bir apartmanda oturan Şadiye Derli, kızıyla birlikte her gün sokak hayvanlarını besliyor. Arsa kenarı ve kaldırımların köşe kısımlarında besleme yapan anne ve kızı, günlük olarak belli noktalardaki temiz kaplara da su bırakıyor.

Bir süre sonra yem ve su kaplarının yok olduğunu fark eden anne-kız, durumdan şüphelenip takibe başladı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen anne ve kızı, komşuları Hakan E. ve Gülhan E. tarafından yemlerin atıldığını, hayvanların kovalandığını tespit etti. Komşularını bu konuda uyaran anne ve kızı, iddiaya göre tepki gördü, tehdit edildi. Hakan ve Gülhan E. çifti, kedilerin arabalarının üzerinde gezdiğini ve zarar verdiği yanıtını aldı.

Kedi dışkılarının, sokaktaki evlerin balkonlarına atıldığını ileri süren Şadiye Derli, "Karda, soğukta, yazın kırk derece sıcakta bir kap mama, bir kap su diye her yerde bas bas bağırılırken bizim kaplarımızı, sularımızı, mamalarımızı çöpe atıyorlar. Kendi kapımızın önünde besleme bile yaptırmıyorlar. Mamalarımızı dağıtıyorlar, eziyorlar, saçıyorlar, su kaplarını bile döküyorlar. Döküp, saçıyorlar. Mamaları ayaklarıyla ezdiler. Besleme yaptığımız için bir de bizi tehdit ettiler. Kapımız yumruklandı, önümüz kesildi. Hakaretler ediliyor. Kedi topraklarını eşeleyip, kedi dışkılarını balkonumuza atıyorlar. Biz de şikayetçi olduk. CİMER'e, adli mercilere bildirdik ama sonuç alamadık. 'Kedi beslemek suç değil' diyen olmadı. Polis ve zabıta hep bizim kapımızı çaldı. Nerde, nasıl besliyoruz diye hesap veriyoruz. Hayvanları beslediğimiz için yıllardır çekmediğimiz çile kalmadı. Vazgeçmedik ama yorulduk" dedi.

SOKAK SOKAK GEZİP BESLİYORLAR

Toplu halde mama bırakmadıklarını belirten Derli, "Artık toplu olarak mama bırakmıyoruz. Kediler de alıştı, belli bir saatte geliyorlar. Biz de başlarında bekleyerek besliyoruz. İnsanlar biraz merhametli olsunlar. Bu hayvanlar açlar. Bir yudum suya muhtaçlar. Ben istiyorum ki insanlar evlerinin, kapılarının önüne su kapları koysunlar. En azından herkes bu kadarını yapabilir. Hayvanlar açlar. En azından evde kalan yemekler çöpe atılmasın. Çöpün yanına konulsun. O hayvanlar yedikten sonra zaten gidiyor. Hayvanlar çevreye ne zarar verecekler. Sadece barınma ihtiyacı duyuyorlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

