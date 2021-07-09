Altıeylül’de lavanta hasadı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül’de lavanta hasadı başladı

İHA

Altıeylül’de lavanta hasadı başladı

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Nergiz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği tarlalarda lavanta hasadına katıldı.

Tarımla uğraşan vatandaşlara rehber oluyorlar
Altıeylül Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nce yürütülen faaliyetler kapsamında 6 bin 650 adet fide dikilmişti. Dikilen fideler arasından 700 adet Ekinezya, 700 adet Bilyalı Kekik, 700 adet Melisa, 700 adet Aynısefa, 700 adet Sivri Kekik, 700 adet Ölmez Çiçek, 250 adet Lavanta, 700 adet Biberiye, 700 adet Anadolu Adaçayı ve 700 adet Mercanköşk bulunuyordu. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin de yapıldığı tarlalarda aynı zamanda buğday, sebze ve meyve üretimi de gerçekleştiriliyor. "Türkiye’yi doyuran il Balıkesir; Balıkesir’i doyuran ilçe de Altıeylül’dür" diyerek yola çıkan Başkan Avcı, tarıma ve tarımsal kalkınmaya büyük önem veriyor. Altıeylül tarım ve hayvancılık açısından Balıkesir’in en verimli topraklarına sahip ilçesi olmasından dolayı da Altıeylül Belediyesi’nce çiftçiye, tarıma ve tarımsal kalkınmaya büyük destekler sunuluyor. Son dönemde özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi konusunda da ilerleme kaydeden Altıeylül Belediyesi, Altıeylül’de yaşayan ve tarımla uğraşan vatandaşlara da bu konuda rehberlik ediyor.

İlerleyen zamanlarda tarım festivalleri planlanıyor
Nergiz Mahallesi sınırları içerisinde kalan ve Altıeylül Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün işletmesindeki bu alan yaklaşık olarak 100 dönümden oluşuyor. İçerisinde buğday alanı, sebze, meyve, elma ağaçları, tıbbi ve aromatik bitkilerin yanı sıra lavanta bahçesinin de bulunduğu alanı işleten Altıeylül Belediyesi, son olarak lavanta hasadını gerçekleştirdi. Kendi personeline kolaylıklar dilemek için burada olduğunu söyleyen ve lavanta hasadına bizzat katılan Başkan Avcı, “Balıkesir için Türkiye’yi doyuran il diyoruz. Altıeylül’ü de Balıkesir’i doyuran ilçe olarak görüyoruz. Çünkü tarım Altıeylül’de, hayvancılık Altıeylül’de ve verimli topraklar Altıeylül ilçemizde bulunuyor. Bu verimli topraklar içerisinde yetişen ürünleri sadece Balıkesir’imize değil, bütün Türkiye’ye göndererek ülkeye katkı sunuyoruz ki bunlardan en önemlilerinden birisi de Cinge Sarımsağı’dır. Geçenlerde İl ve İlçe Tarım Müdürümüz bizleri Konakpınar tarafına davet ettiler. Orada 500 dönümlük bir alanda kiraz ve diğer meyve üretimi yapan çiftçilerimizi de ziyaret ettik. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapan çiftçilikle; tarımla uğraşan vatandaşlarımızın yaşadığı bir ilçeyiz. Bizler de vatandaşlarımıza katkı sunmak adına burada çiftçi eğitim merkezlerini de kuracağımız ve bir taraftan da çocuklarımızın ayaklarını yere basabileceği, enerjilerini atabileceği güzel bir alanı şehrimize kazandırmayı planlıyoruz. İnşallah ileriye doğru burada 'Nergiz’de Nergis Festivali' ve tarım festivalleri yapacağız. Vatandaşlarımızın güzel vakit geçireceği alanlar oluşturacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sanayispor 42 nci yıl için hazır
YEREL HABERLER Sanayispor 42 nci yıl için hazır
Devrilen traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün sürücüsü öldü
Balıkesir Üniversitesi BUBYO Uygulama Oteli değer üretiyor
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi BUBYO Uygulama Oteli değer ...
Biri hayvanlar için yiyecek bırakıyor, diğeri süpürüp çöpe atıyor
YEREL HABERLER Biri hayvanlar için yiyecek bırakıyor, diğeri süpürüp ...
Dursunbey'de traktör devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Dursunbey'de traktör devrildi: 1 ölü
(Özel) Bu keçi diğerlerinden çok farklı Sahibini bir an olsun yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER (Özel) Bu keçi diğerlerinden çok farklı Sahibini bir ...
(Özel) Tarihin yönünü değiştiren ağaç İstanbul’un fethinde büyük rol oynayan ağaç Kazdağı göknarı
YEREL HABERLER (Özel) Tarihin yönünü değiştiren ağaç İstanbul’un ...
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Yol çalışmasına kızan turizmciler eylem yaptı Eski Erdek-Bandırma yolundaki çalışmaya turizmci tepkisi
YEREL HABERLER Yol çalışmasına kızan turizmciler eylem yaptı Eski ...
Basın İlan Kurumu'ndan reklamcılığın geliştirilmesi eğitimi
YEREL HABERLER Basın İlan Kurumu'ndan reklamcılığın geliştirilmesi ...
Sokaktaki canlar susuz kalmayacak
YEREL HABERLER Sokaktaki canlar susuz kalmayacak
Altıeylül’den Hasan Basri Çantay'a büyük vefa
YEREL HABERLER Altıeylül’den Hasan Basri Çantay'a büyük vefa
Burhaniye Belediyesi pandemide kiracılarına destek oldu
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyesi pandemide kiracılarına destek ...
"Benim arsamdan geçiyor" deyip yolu kapattı
YEREL HABERLER "Benim arsamdan geçiyor" deyip yolu kapattı
Balıkesir 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir 'Huzur' operasyonu
Jandarmadan kaçak içki ve kazı operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak içki ve kazı operasyonu
Kamp tutkunlarının yeni gözdesi doğal şehir Sındırgı
YEREL HABERLER Kamp tutkunlarının yeni gözdesi doğal şehir Sındırgı
(Özel) Bu ilaç etken maddesi korona virüs ile mücadeleyi 20 kat güçlendirecek Korona virüs ile mücadelede ilaç için önemli bir adım daha atıldı
YEREL HABERLER (Özel) Bu ilaç etken maddesi korona virüs ile ...
Balıkesirli Kick Boksçulardan büyük zafer
YEREL HABERLER Balıkesirli Kick Boksçulardan büyük zafer
Muharrem İnce'den CHP'ye: Allah bunların eline insanı düşürmesin
YEREL HABERLER Muharrem İnce'den CHP'ye: Allah bunların eline insanı ...
Muharrem İnce: “Muharrem İnce’ye oy verdiğinizi her yerde söylemeyin, valla sizi partiden atarlar” “Suçum parti yönetiminin yapamadığını benim yapmam” “Muharrem İnceye el salladı diye adamı partiden atıyorsun”
YEREL HABERLER Muharrem İnce: “Muharrem İnce’ye oy verdiğinizi her ...
Normalleşme tezgahtaki fiyatları etkilemedi
YEREL HABERLER Normalleşme tezgahtaki fiyatları etkilemedi
Muratpaşa Belediyesi’nin temiz çevre rekoru
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi’nin temiz çevre rekoru
Sabahattin Ali Evi ilgi görüyor Sabahattin Ali Anı Evi ziyaretçileri bekliyor
YEREL HABERLER Sabahattin Ali Evi ilgi görüyor Sabahattin Ali Anı ...