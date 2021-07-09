Sahte çek ve senetle hayvan sahiplerini 3 milyon lira dolandırdılar

Balıkesir'in Altıeylül ve Kepsut ilçelerinde hayvancılık işi ile uğraşan vatandaşlara sahte çek veya senet vermek suretiyle piyasayı yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 8 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Altıeylül ve Kepsut ilçelerinde hayvancılık işi ile uğraşan vatandaşlara sahte çek veya senet vermek suretiyle piyasayı yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 8 şüpheliye yönelik olarak Alteylül, Karesi ve Bigadiç ilçelerinde 11 ayrı adreste yapılan eş zamanlı aramalar neticesinde 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelilere ait; 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 46 adet tabanca fişeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 2 adet sentetik uyuşturucu hap, 80 bin 200 TL, 26 bin 250 dolar 4 bin 420 Euro, 72 adet altın ziynet eşyası, 1 adet 26 bin TL değerinde senet, 1 adet 12 bin 500 TL değerinde senet, 1 adet imzalı boş senet ve 1 adet borç kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.