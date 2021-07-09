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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

86 .Dursunbey Panayırı 10 Ağustos'ta Başlayacak

İHA

86 .Dursunbey Panayırı 10 Ağustos'ta Başlayacak

Dursunbey Belediyesi tarafından organize edilen Dursunbey Panayırı 10 Ağustos Salı günü başlayacak, 15 Ağustos Pazar günü son bulacak.
Pandemi sebebi ile geçtiğimiz yıl yapılamayan Dursunbey Panayırı bu yıl 86. kez gerçekleşecek. Panayırın geleneksel tarihi olan 10 Ağustos’ta başlayacak olan Emtia panayırı bu yıl 6 gün sürecek.
Panayırın yer satış ihalesi ile 31 Temmuz Cumartesi günü Saz bölgesinde faaliyet gösteren restoranda gerçekleşecek. Bölgenin en büyük panayırı olan Dursunbey Panayırındason gün gerçekleştirilen Geneksel Yağlı Güreş müsabakaları ise bu yıl yapılmayacak.

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