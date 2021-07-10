Balıkesir'de jandarma 15 aranan şahsı yakaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 15 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak hedefiyle Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Manyas ve Marmara ilçelerinde 0708 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 15 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.