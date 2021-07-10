Denizde sürüklenen 42 kaçak göçmen kurtarıldı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde motoru arıza yapan lastik botta sürüklenen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Ayvalık ilçesi açıklarında 42 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun motoru arıza yaptı. Kaçak göçmenlerin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Sürüklenen lastik bottaki göçmenler kurtarılarak, Ayvalık'a getirildi. Karaya çıkarılan göçmenler hakkında, 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-07-10 12:07:03



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