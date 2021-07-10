Burhaniye’de Mavi Bayrak sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de Mavi Bayrak sevinci

İHA

Burhaniye’de Mavi Bayrak sevinci

Burhaniye’nin plajları yaz sezonunun açılmasıyla birlikte deniz severlerle dolmaya başladı. Tatilcilerin körfezde deniz için en çok tercih ettikleri yerlerin başında gelen Burhaniye’de 6 plaj, mavi bayraklarıyla turistleri ağırlamaya başladı.
İlçe genelinde 4 tanesi Belediyeye 2 tanesi de özel işletmeye bağlı olan plajlara Mavi Bayraklar çekildi. Bu sene Pandemiden dolayı resmi tören ve etkinliklerin yapılamadığı Mavi Bayraklar belediye tarafından 1 Temmuz itibariyle Burhaniye plajlarında dalgalanmaya başladı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nca (FEE) tarafından belirlenen 33 kritere uygun görülen plajların almaya hak kazandığı Mavi Bayraklar Burhaniye’de Belediyeye ait Ören Plajı, Öğretmenler Plajı, Pelitköy Bağlarburnu ve Gadana plajlarında göndere çekilirken, 2 adet özel plajda da dalgalanmaya başlandı. Burhaniye turizminin her geçen gün geliştiğini ve bununla ilgili Belediye olarak gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Körfez bölgemizde ilçemiz deniz, doğa ve tarihle bütünleşmiş bir turizmi temsil ediyor ve misafirlerini ağırlıyor. Pandeminin etkisinin azalmasıyla bu sene mavi bayraklı plajlarımızda doluluklar başladı. İskele, Ören, Öğretmenler ve Pelitköy sahil mahallelerimizde yaptığımız turizm odaklı yatırım projelerimiz halkımız tarafından oldukça beğenildi. Yaz sezonunda tüm halkımıza eğlenceli ve sağlıklı bir tatil diliyorum “ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizde sürüklenen 42 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Denizde sürüklenen 42 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de sokak hayvanları için özel timler kuruldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de sokak hayvanları için özel timler ...
Erdek’te 5 hektar makilik alan yandı
YEREL HABERLER Erdek’te 5 hektar makilik alan yandı
Ayvalık’ta 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ...
Balıkesir'de jandarma 15 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 15 aranan şahsı yakaladı
Balıkesirspor'da başkan Özgür Yılmaz oldu
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da başkan Özgür Yılmaz oldu
Kılıçdaroğlu’ndan Aeneas Kültür Rotasına destek Kılıçdaroğlu’na Aeneas Kültür Rotasını anlattı
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu’ndan Aeneas Kültür Rotasına ...
Balıkesir sahillerinde 'Martılar' göreve başladı
YEREL HABERLER Balıkesir sahillerinde 'Martılar' göreve başladı
MHP'den Pamukçu ve Çinge'ye çıkarma
YEREL HABERLER MHP'den Pamukçu ve Çinge'ye çıkarma
FETÖ zanlısı kadın Edremit'te yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ zanlısı kadın Edremit'te yakalandı
86 .Dursunbey Panayırı 10 Ağustos'ta Başlayacak
YEREL HABERLER 86 .Dursunbey Panayırı 10 Ağustos'ta Başlayacak
TIR'a arkadan çarpan araçta bir kişi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER TIR'a arkadan çarpan araçta bir kişi yaşamını yitirdi
Balıkesir’de 11 bin 318 kg atık ilaç bertaraf edildi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi 10 kat daha verimli hale getirdi
YEREL HABERLER Balıkesir’de 11 bin 318 kg atık ilaç bertaraf ...
Sahte çek ve senetle hayvan sahiplerini 3 milyon lira dolandırdılar
YEREL HABERLER Sahte çek ve senetle hayvan sahiplerini 3 milyon lira ...
Burhaniye Kuruluşlararası Masa Tenisi Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Burhaniye Kuruluşlararası Masa Tenisi Şampiyonası'na ...
Erdek’te Altyapı çalışmaları biten yollar asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Erdek’te Altyapı çalışmaları biten yollar ...
Balıkesir'de polisten 14 aranan şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 14 aranan şahsa gözaltı
Balıkesir´de 11 ton 318 kilogram atık ilaç bertaraf edildi
YEREL HABERLER Balıkesir´de 11 ton 318 kilogram atık ilaç bertaraf ...
Altıeylül’de lavanta hasadı başladı
YEREL HABERLER Altıeylül’de lavanta hasadı başladı
Sanayispor 42 nci yıl için hazır
YEREL HABERLER Sanayispor 42 nci yıl için hazır
Devrilen traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün sürücüsü öldü
Balıkesir Üniversitesi BUBYO Uygulama Oteli değer üretiyor
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi BUBYO Uygulama Oteli değer ...
Biri hayvanlar için yiyecek bırakıyor, diğeri süpürüp çöpe atıyor
YEREL HABERLER Biri hayvanlar için yiyecek bırakıyor, diğeri süpürüp ...
Dursunbey'de traktör devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Dursunbey'de traktör devrildi: 1 ölü