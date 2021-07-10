Burhaniye’de Mavi Bayrak sevinci

Burhaniye’nin plajları yaz sezonunun açılmasıyla birlikte deniz severlerle dolmaya başladı. Tatilcilerin körfezde deniz için en çok tercih ettikleri yerlerin başında gelen Burhaniye’de 6 plaj, mavi bayraklarıyla turistleri ağırlamaya başladı.

İlçe genelinde 4 tanesi Belediyeye 2 tanesi de özel işletmeye bağlı olan plajlara Mavi Bayraklar çekildi. Bu sene Pandemiden dolayı resmi tören ve etkinliklerin yapılamadığı Mavi Bayraklar belediye tarafından 1 Temmuz itibariyle Burhaniye plajlarında dalgalanmaya başladı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nca (FEE) tarafından belirlenen 33 kritere uygun görülen plajların almaya hak kazandığı Mavi Bayraklar Burhaniye’de Belediyeye ait Ören Plajı, Öğretmenler Plajı, Pelitköy Bağlarburnu ve Gadana plajlarında göndere çekilirken, 2 adet özel plajda da dalgalanmaya başlandı. Burhaniye turizminin her geçen gün geliştiğini ve bununla ilgili Belediye olarak gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Körfez bölgemizde ilçemiz deniz, doğa ve tarihle bütünleşmiş bir turizmi temsil ediyor ve misafirlerini ağırlıyor. Pandeminin etkisinin azalmasıyla bu sene mavi bayraklı plajlarımızda doluluklar başladı. İskele, Ören, Öğretmenler ve Pelitköy sahil mahallelerimizde yaptığımız turizm odaklı yatırım projelerimiz halkımız tarafından oldukça beğenildi. Yaz sezonunda tüm halkımıza eğlenceli ve sağlıklı bir tatil diliyorum “ dedi.

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