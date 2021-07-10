Erdek-Bandırma arası yol ücreti zammı iptal

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ErdekBandırma toplu yolcu taşıma hattında geçtiğimiz Haziran ayında yapılan zam geri alındı.

ErdekBandırma hattında toplu yolcu taşıma ücretine pandemi tedbirleri kapsamında midibüslerin tek koltuk uygulaması nedeniyle 10 liraya yükselmişti.

Zam Pazartesi gününden itibaren geri çekildi.

ErdekBandırma arası toplu yolcu taşıma midibüslerinde sivil yolcu ücreti 7,75 lira, ErdekDüzler arası 4,25 lira, ErdekTatlısu arası 5,75 lira, Düzler Bandırma arası 5,75 lira, ÇeltikçiBandırma arası 7,75 lira, öğrenci 5,25 lira, 65 yaş üstü 6,50 lira olarak belirlendi.

Diğer yandan ErdekOcaklar 6 lira, ErdekNarlı 10 lira olarak açıklandı.

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