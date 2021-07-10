Pazar alanında olası dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı tedbirler arttırıldı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Cumartesi günleri kurulan Manyas halk pazarında önlemler arttırıldı.

Manyas İlçe Emniyet Amirliği ekipleri olası dolandırıcılık, kapkaççılık ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları Pazar alanında sürekli dolaşarak uyardılar. Gün boyu Belediye hoparlörlerinden hırsız ve dolandırıcılara karşı uyanık olunması ve kalabalık alanlardan uzak durulması konusunda uyarılar yapılırken, İlçe Emniyet Amiri Osman Öztürk ve resmi ve sivil giyimli polis memurları sürekli olarak Pazar içerisinde dolaşarak, her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalıştılar.

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