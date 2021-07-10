Manyas'ta derelerde kirliliğin önü alınmıyor

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki derelerde, ahırlardan kaynaklı hayvan gübreleri ve deterjan atıkları nedeniyle kirlenmeye devam ediyor.

Kocaçay'ın kollarından biri olan ve birleşerek Manyas Gölüne dökülen kırsal Hacıibrahimpınarı deresinin rengi siyaha büründü. Manyas'ın kırsal Hacıibrahimpınarı Mahallesi'nden geçen dereye komşu köylerden hayvan gübresi ve ahırların yıkanması sonrası deterjan atıklarının deşarj edildiği iddia edildi. Daha önce kırsal Cumhuriyet, Mürvetler derelerinden sonra şimdi de Hacıibrahimpınarı Kobaklar mevkiinden geçen dereye boşaltıldığı iddia edilen hayvan gübreleri ve ahırların yıkanması sonrası deterjan atıkları nedeniyle renginin siyaha dönüştüğü iddia edildi.

Kırsal Hacıibrahimpınarı Muhtarı Ramazan Köse, "Mahallemizdeki dere çok kirli olduğu için hayvanlarımız su içmiyor, yılın 12 ay su hep kirletiliyor. Kirlilik bazen azalsa da devam ediyor. Burada piknik yapıyorlar, kokudan dolayı vatandaşalar rahatsız oluyorlar. Kaymakamlığa dilekçe verdim, Toplum Sağlığı Müdürlüğüne yazdım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ihbar hattını arayarak durumu bildirdim. Deredeki canlılar telef oluyor, mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum" dedi.

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