Şefkatli ellerden bu kez de ihtiyaç sahiplerine meyve desteği

Şefkat Evleri Derneği gıda yardımları portföyüne, et ile kıyma başta olmak üzere sebze ve meyveyi de ekledi.

Pandemi döneminde özellikle ihtiyaç sahibi olup olmadığına bakmaksızın hemen hemen tüm korona virüs hastalarına ekmek, gıda, kıyma ve sebze gibi katkılarda bulunan dernek yönetimi, bu yardımları pandeminin azalma eğiliminde olduğu bu günlerde ihtiyaç sahibi her vatandaşa yönelik uygulamaya başladı. Yıllardır sadece bakliyat grubu başta olmak üzere makarna ve çiçek yağı gibi ürünlerin yer aldığı kuru gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını hatırlatan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, “Ama pandemi döneminde gördük ki, sadece erzak paketleri ihtiyaç sahibi insanlarımıza yetmiyor. Bu yüzden de kuru gıda erzak paketlerine et, kıyma, yeri geldiğinde tavuk, balık gibi protein ihtiva eden gıdaların yanı sıra şimdi de sebze ve meyve ürünlerini de eklemek zorunda kaldık. Çünkü yoksul ailelerin çocuklarının pek çoğu gelişim çağındalar. Bu çocukların yarınlarda sağlıklı ve gürbüz bireyler haline gelmesi için bu gıdaları da tüketmeleri gerekiyor” dedi.

Sadece bu yıl pandemi sürecinde Ayvalık ve çevresindeki yaklaşık 4 bin aileye hayırseverlerin destekleriyle ulaşmayı başardıklarını kaydeden Fatma Cavlı, “Akademisyen dostlarımızın önerileriyle başlattığımız yeni uygulamamızda özellikle sebze ve meyve tüketebilme konusunda ekonomik olumsuzluklar yaşayan insanlarımıza ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu yüzden de bağışçılarımızdan gıda yardımlarının yanı sıra sebze ve meyve katkıları da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaların mimarlarının, kendilerine her zaman destek veren hayırsever bağışçılar olduğunun altını çizen Başkan Cavlı, “Allah onlardan binlerce kere razı olsun. Onların sayesinde yaşlı ve kimsesiz insanlarımıza, ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına, kanserle mücadele edenler başta olmak üzere onlarca hastamızla, kapımızı çalan her ihtiyaç sahibi insanımıza dokunabiliyoruz. Hayırseverlerimiz olmasaydı biz bunların hiçbirini yapamazdık. Bu duygularla her bağışçımıza şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

