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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı Gürgen yaylası, Yörüklerle şenlenmeye başladı

İHA

Sındırgı Gürgen yaylası, Yörüklerle şenlenmeye başladı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin Küçükdağdere Mahallesi'nde yaşayan Yörükler, havaların ısınmasıyla birlikte sık ormanlarla kaplı, yeşilin her tonunu barındıran Gürgen yaylasına göç etmeye başladı. Yılın yaklaşık 7 ayını yaylalarda geçiren göçerler, havaların soğumasıyla birlikte yaşadıkları bölgeye zorlu göçü başlatıyor.
Küçükdağdere Mahallesi'nde hayvancılık ve tarım ile uğraşan vatandaşlar havaların ısınması ve doğanın canlanmasıyla birlikte Gürgen yaylasına göç etmeye başladı.
Küçükdağdere Mahalle sakinleri havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara göç etmeye başladı. Yörükler her yıl çıktıkları Gürgen yaylasında obalarına yerleşmeye başladı. Sındırgı’nın serin yaylasına gelerek çadırlarını kuran göçerler, hayvanlarını otlatmaya başladı. Gürgen yaylasında 7 ayını geçirecek olan Yörükler ana geçim kaynağı olan hayvancılık dışında tarım ile de uğraşıyorlar. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarım ile uğraşan göçerler için yaylanın belirli yerlerine gölet imkanı sağladı. Yapılan göletler sayesinde vatandaşlar su sıkıntısı çekmiyor. Diğer geçim kaynakları olan hayvanlarıyla birlikte Gürgen yaylasına gelerek geçimlerini sağlamaya çalışan göçerler; peynir, yoğurt ve tereyağı elde ediyor. Yaklaşık 7 ay sürecek yayla göçü bölgede gelenek halinde asırlardır devam ediyor.
Yaylada yaklaşık 67 ay kaldıklarını belirten Küçükdağdere muhtarının eşi, "Gürgen yaylasına çıkarız böyle. Bezdirme ve bazlamamızı yaparız böyle komşularımızla. Yaylaları böyle tanıtırız köyümüzü. Misafirlerimize yedirip içiririz" dedi.

Gürgen yaylasına ziyarete gelen misafirlere de ikramda bulunuyorlar
Kadın, çocuk, yaşlı ve genç demeden hayvanlarıyla gruplar halinde yaylanın yolunu tutan mahalle sakinleri her yıl belirledikleri obalarına yerleşiyorlar. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde yaylayı ziyarete gelen misafirlere de ikramda bulunuyorlar. Kendi yörelerine has yemeklerden pişirip sofra başında tüketiyorlar. Yaylanın temiz havası ve muhteşem doğasında hayvanlarını besleyen Yörükler, atalarının mirasını yaşatıyor.
Yaylaya gelen komşularına, misafirlere ikramda bulunduklarını belirten mahalle sakini, "Bahar gelince yaylamıza çıkarız. Misafirimiz gelince gözlememizi hayvanlarımızla eş, dost, akraba kim olursa olsun hep beraber yemeye içmeye hayvanlarla baharımız geçiyor böyle yaz sezonu. Yörükler olarak seviyoruz yaylayı. Eş, dost, akraba, dışarıdan misafirler gözlememizle böreklerimizle yapıyoruz" dedi.
Yaylacılık geleneğinin atalarından miras kaldığını söyleyen Küçükdağdere sakini, "Benim kayınpederim bu dağların doğasını, suyunu orijinal olarak anlatmıştır. Kızım benim mesleğimi asla bırakmayın konuklarınızı davet edin hizmetinizi bırakmayın dedi" diye konuştu.
Gürgen yaylasına gelip 7 ay burada kaldıklarını, hayvancılık dışında tarım ile de uğraştıklarını belirten Küçükdağdere Muhtarı Muhammet Duman ise, "İşte buraya geliyoruz yaylaya. Pikniğimizi yapıyoruz, çobanlık var. Tarım işleriyle uğraşıyoruz. Köyümüzün adı Demyan olarak geçiyordu. Eski Demyan olarak geçiyordu sonradan değiştirildi. Şimdi Küçükdağdere olarak geçiyor. Tarım işleri var, hayvancılık var. Herkesin evi olduğu gibi yaylada da var. Yaylada 7 ay kalıyorlar. 5 ay da köyde kalıyorlar kıştan dolayı. Yaylada bu sene koronadan dolayı yayladan göçmeyenler çok oldu. Yaylada hayvanlar var, tarımsal işler var. Buğday, yulaf, kornişon diyoruz bizim buralarda salatalık ekiyorlar. Onu belirli bir yerde yaylada elekler var eleklere teslim edip haftalık paralarını alıyorlar. Geçim kaynağımız. Bir de göletlerimiz var küçük çaplı 4 tane göletimiz var. Bunlardan kışın yağmur sularından biriktirip bunlarla tarımsal olarak kullanıyoruz. Sulamada bir sıkıntımız yok Allah razı olsun güzel Başkanımız Belediye Başkanımızdan bu sene Belediye Başkanı Ekrem Yavaş bu işlerden çok ilgilendi. 2 tane gölet yaptırdı. 1 göleti biz de tamir ettik inşallah nasip olursa bir daha yapacağız" dedi.

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