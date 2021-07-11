Balıkesirli kızlar Sakarya'da madalya için ter dökecek

Burhaniye ilçesinde, 3 yıldan bu yana boks çalışmalarını sürdüren lise birinci sınıf öğrencisi Deniz Ulaş ve Eylül Kara, Erkan Durak Üst Minik Erkek ve Kadın Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına katılmak üzere Sakarya’ya hareket etti. Burhaniyeli genç kızlar 1117 Temmuz tarihlerinde Sakarya’da yapılacak şampiyona da madalya arayacak .

Burhaniye’de Ömer Taşdelen öncülüğünde çalışmalarını sürdüren 13 yaşındaki Deniz Ulaş 46 kiloda mindere çıkarken, 14 yaşındaki Eylül Kara da 44 kiloda madalya arayacak. Antrenör Ömer Taşdelen ile birlikte Sakarya’ya hareket eden genç sporcular madalya ile dönmek istiyor. İddialı olduğunu anlatan Deniz Ulaş, “13 yaşındayım. 3 yıldır boks yapıyorum. Ömer hocam, Ömer Taşdelen ile çok çalıştık. İnşallah, bu sene altın madalya bekliyorum. Türkiye şampiyonasın da Burhaniye’mizi en güzel şekilde onurlandırmak istiyorum” dedi. Eylül Kara da, “Çok iyi çalıştık. Başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi. Antrenörü Ömer Taşdelen ise, “Boks antrenörüyüm. Burhaniye de kendi salonum var. Burada çocukların ve ailelerin boksa ilgisi çok güzel. Bu gün de, 1117 Temmuzda Sakarya’da Üst Türkiye Kız Erkek Minikler sporcularımızın Türkiye şampiyonası var. Allah, nasip ederse bu akşam yola çıkacağız. Burhaniye’den Deniz Ulaş ve Eylül Kara sporcularımızı götüreceğim. Biri 44, biri de 46 kiloda. İnşallah, Burhaniye’mizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Son bahara gençler ve büyükler Türkiye Şampiyonamız var. Onun içinde sporcularımız çalışıyor. Bu süreçte bize destek olan tüm ailelere ve tüm mirlerimize e çok teşekkür ediyorum” dedi.

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