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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de Haziran ayında 3 bin 291 konut satıldı

İHA

Balıkesir'de Haziran ayında 3 bin 291 konut satıldı

Balıkesir’de TÜİK verilerine göre 2021 Haziran ayında 3 bin 291 konut satıldı.
TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 azalarak 134 bin 731 oldu. Konut satışlarında İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 401 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 522 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 32 konut ile Ardahan ve 64 konut ile Bayburt oldu
TÜİK’ den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir’de Haziran ayında konut satışları 2021 Mayıs ayına göre artarak 3 bin 291 konut satılırken, Çanakkale’de de Mayıs ayına göre artış göstererek bin 147 konut satıldı.

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