Burhaniye’de ekmekte büyükşehir ucuzluğu

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Fırıntaş’da üretilen ekmeklerin satışı için kurulan büfe hizmete girdi. Fırıntaş’ın ucuz ve kaliteli ekmeği kısa sürede tutuldu.

Büyükşehir Belediyesine ait Fırıntaş’da üretilen ekmekler Burhaniyelilerle buluştu. Eski Devlet Hastanesi önünde kurulan büfede satılan ekmekler kısa sürede tutuldu. Büfede 300 gr. ekmek 1.75 liradan satılırken, bin 250 kilogram ekşi mayalı köy ekmeği de 7,5 liradan piyasada çıktı. Tost ekmeğinden hamburger ekmeğine kadar ekmek çeşitlerinin satıldığı büfe ilgi gördü. Ekmeklerin ilgi gördüğünü anlatan satış görevlisi Sıdıka Bahar, “Büfemizde 300 gram normal ekmek 1.75 liradan satılırken, bin 250 kilo ekşi mayalı köy ekmeği de 7,5 liradan tüketiciye ulaştırılıyor. Zeytinli ekmekten tost ve hamburger ekmeklerine kadar çeşitlerimiz var. Ürünlerimiz kaliteli olduğu kadar uzuz da satılıyor. Onun için yoğun ilgi gördü” dedi.

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