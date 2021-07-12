Sünnet düğününde 2 kişiyi öldüren, 8 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Balıkesir'de bir sünnet düğününde rastgele silahını ateşleyerek 1'i çocuk 2 kişinin ölümüne ve 8 kişinin yaralanmasına sebep olan şüpheli tutuklandı.
Dün Gümüşçeşme Mahallesi Ganibey Caddesi’nde düzenlenen bir sünnet düğünde aşırı alkollü olduğu öğrenilen S.A'nın rastgele ateş etmesi sonucu 3 yaşındaki K.D. ve 31 yaşındaki E.G. adlı hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 kişi de yaralanmıştı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan S.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden iki kişinin ise cenazelerinin yarın defnedileceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.